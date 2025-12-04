Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Lo votó más del 74% de los socios

Asumió oficialmente Anacleto como nuevo presidente de Gimnasia

4 de Diciembre de 2025 | 14:13

Carlos Anacleto asumió este jueves como nuevo presidente del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, en un acto oficial que comenzó alrededor de las 13 en el Polideportivo Víctor Nethol.

Electo el sábado pasado con un 74,06 % de los votos tras una elección récord de socios, toma las riendas del club junto a su nueva Comisión Directiva por los próximos tres años.

La ceremonia de asunción sucede en medio de una delicada situación institucional: el plantel profesional realiza paro por falta de pagos -con sueldos adeudados de hasta cuatro meses- y exigió medidas urgentes tras haber anunciado que la flamante conducción debía saldar parte de la deuda.

La nueva dirigencia asume con la urgencia de recomponer no solo las finanzas, sino también la credibilidad del club. Anacleto promete encarar cambios profundos para estabilizar las cuentas y encauzar la institucionalidad de Gimnasia.

El contexto no es menor: el equipo se prepara para jugar una semifinal del torneo Clausura ante clásico rval, y la atmósfera en La Plata combina ilusión por el recambio dirigencial con ansiedad por la crisis económica y el futuro deportivo.

