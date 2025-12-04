Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: pedí hoy gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

La Ciudad

El verano ya se siente en La Plata y se dispara la temperatura este jueves: máxima de 33ºC

El verano ya se siente en La Plata y se dispara la temperatura este jueves: máxima de 33ºC
4 de Diciembre de 2025 | 07:58

Escuchar esta nota

Si bien faltan algunas semanas para la llegada del verano, las altas temperaturas ya se empiezan a sentir en La Plata y alrededores. De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, para este jueves se espera cielo despejado a ligeramente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 20 grados y máxima de 33.

La tendencia calurosa persistirá el viernes con cielo parcialmente nublado y probables tormentas aisladas hacia la noche, vientos leves y temperatura mínima de 20 grados y máxima de 32.

Para el sábado el tiempo se comportará con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado por la noche, vientos leves y temperatura mínima de 19 grados y máxima de 27.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió el conductor que se descompensó al volante y chocó en La Plata

La Final de la Reserva: el sueño de Gimnasia se quedó en los penales ante Boca

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

La Plata sin agua este miércoles: los barrios afectados por las obras de Absa

Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell

FOTOS | La historia viva de la medicina: más de 250 médicos fueron homenajeados en La Plata

¡Atento Pincha! River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
+ Leidas

La emoción a flor de piel en el reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad

Kicillof consiguió la ley para tomar deuda: concesiones en el BaPro destrabaron una negociación tensa

Facundo Tello será el árbitro del clásico: el antecedente que ilusiona a uno de los platenses

Exabrupto radical: “¡Che, qué buena que está la peruca!”

Gimnasia, Estudiantes y el otro clásico del siglo

VIDEO.- Gimnasia: la ilusión de los pibes se terminó en los penales

En City Bell, una librería también recibe música

Lo que hay que saber de la “Fiesta de la Frutilla” en La Plata: venta, talleres y música en vivo
Últimas noticias de La Ciudad

Una arqueóloga del Museo de La Plata recibió el Premio Estímulo 2025

Súper Cartonazo por $3.000.000: pedí tu tarjeta gratis este jueves con la edición impresa de EL DIA

El costo de moverse: el micro no para de aumentar, pero sigue siendo lo más barato

Sarampión: alarma en La Plata por contagio en un viaje desde el Norte
Información General
Apuestas en línea: a los 13 los chicos ya arrancan a apostar
Quién es Gerardo Cipolini, el diputado de la UCR que tuvo un exabrupto con una de sus colegas
Insólito: cinco amigos argentinos viajaron a Miami en plan de "despedida de soltero" y se convirtieron en "mecheros vip"
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
Deportes
Las dudas de Zaniratto y Domínguez para jugar el clásico: los que tienen chances y los que no
Gimnasia, Estudiantes y el otro clásico del siglo
Facundo Tello será el árbitro del clásico: el antecedente que ilusiona a uno de los platenses
El Clausura, en su etapa clave: ¿quién es el favorito para ser campeon?
Zaniratto, el técnico que le devolvió la esperanza al Lobo en sólo un mes
Policiales
Violentos y sin freno: la trama de un brutal asalto en Berisso
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
Makintach apunta a la Corte y suma denuncias
Trágico: se estrelló contra un poste y perdió la vida
Le apuntó con un arma durante una discusión
Espectáculos
Araceli González estuvo en El Trece y tiró una filosa frase sobre Adrián Suar: "Es divino con todos, menos conmigo"
Nico Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil: las fotos de la "boda encantada", junto a Rufina
Fue su pareja hace más de 20 años: tierno mensaje de Marley a Rocío Marengo por el nacimiento de Isidro
“When you’re strange”: Johnny Depp “regresa” a La Plata con Los Doors
Terror, romance y cine iraní renuevan la cartelera local

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla