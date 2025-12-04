El verano ya se siente en La Plata y se dispara la temperatura este jueves: máxima de 33ºC

Nuevos nombres del BAPRO, cambios en organismos y fondos para municipios: las concesiones de Kicillof para poder tomar deuda
Escuchar esta nota
Si bien faltan algunas semanas para la llegada del verano, las altas temperaturas ya se empiezan a sentir en La Plata y alrededores. De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, para este jueves se espera cielo despejado a ligeramente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 20 grados y máxima de 33.
La tendencia calurosa persistirá el viernes con cielo parcialmente nublado y probables tormentas aisladas hacia la noche, vientos leves y temperatura mínima de 20 grados y máxima de 32.
Para el sábado el tiempo se comportará con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado por la noche, vientos leves y temperatura mínima de 19 grados y máxima de 27.
