Quedó varado esperando la grúa y lo asaltaron

Para un trabajador de 56 años, la noche del martes parecía una como cualquier otra. Pero por una situación accidental se transformó en un calvario tanto para él como para su hija de 18 años, que lo acompañaba en el reparto de encomiendas que hacía en su camioneta en un sector de los alrededores de Villa Elvira.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario de fuentes vinculadas al caso, este episodio de inseguridad se originó minutos después de las 22.30 de esa jornada, cuando el hombre conducía una Ford EcoSport blanca por Ruta 11 para entregar paquetes con mercaderías en representación de la empresa Mercado Libre.

Pero esta vez, tuvo a la mala suerte como inesperada e indeseable aliada.

Es que según lo informado por uno de los investigadores de esa jurisdicción, al llegar el vehículo a las calles 635 y 127 “se le encajó” al parecer en una zanja.

Por este infortunio, entonces llamó al 911 y avisó de lo sucedido. En su denuncia, el damnificado reprochó que “solicité la colaboración de bomberos, pero se negaron a brindarme un número de teléfono para comunicarme con ellos, con el argumento de que los bomberos estaban para otras cosa”.

El mismo pesquisa después hizo saber que, ante esa circunstancia, “se comunicó con un servicio de grúas de su seguro. Le indicaron que el auxilio mecánico iba a demorar aproximadamente una hora”.

Resignado a esa espera, “siendo las 00:30 horas, un ladrón encapuchado que tenía en una de sus manos un arma de fuego, le golpeó la ventanilla de su lado”.

“CREYÓ QUE ERA UN POLICÍA”

El vocero supuso que se trataría de un policía que acudió ante el alerta que antes había dado al 911 sobre el incidente. Pero no fue así. Antes de que arribaran los efectivos y la asistencia de la grúa, los que llegaron a la escena fueron “entre cuatro y cinco delincuentes armados”.

“Le dieron culatazos en la cabeza, lo bajaron por la fuerza y lo tiraron al piso. Uno de los asaltantes le apuntó con su arma y sus cómplices revisaron el rodado. Huyeron cortando campo y con rumbo desconocido”, detalló. Sobre lo sustraído, reveló que “fueron 9 paquetes, dos celulares, un cargador de celulares, otro portátil, su billetera, una credencial del Servicio Penitenciario, ganchos y cañas”.