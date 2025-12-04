En City Bell, una librería también recibe música

VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense
VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense
Jura con escándalo en Diputados y con el Presidente como espectador
Sarampión: alarma en La Plata por contagio en un viaje desde el Norte
VIDEO.- Gimnasia: la ilusión de los pibes se terminó en los penales
El costo de moverse: el micro no para de aumentar, pero sigue siendo lo más barato
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
Se firmó la paz entre Pareja y Las Fuerzas del Cielo en la Legislatura
Renunció al Senado la diputada vinculada a un escándalo narco
SIDE: desplazan al jefe pero sigue bajo control de Santiago Caputo
Entregan las primeras 8 escrituras a las empresas del Parque Industrial II
Un informe oficial confirmó el mal estado de la ruta nacional Nº3
Uber, Didi y Cabify generó cruce entre concejales K y del PRO
La Plata suma su “Fiesta de la Frutilla”: venta, talleres y música en vivo
Violentos y sin freno: la trama de un brutal asalto en Berisso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Este año hicieron cuatro sesiones y anticipan seis para 2026. También llevan a cabo talleres, encuentros y hasta cenas
El programa “All Songs Considered” de la radio pública de Estados Unidos “NPR”, desarrolló hace casi veinte años los “Tiny Desk”: pequeños recitales de música cuyo eje en la escena es un escritorio y alrededor puede ser cualquier cosa menos un escenario. Por aquel piso hicieron música los argentinos Catriel y Paco Amoroso, Fito Páez o Nicki Nicole cosechando millones de visualizaciones.
A otra escala, en otro continente, pero con la misma impronta, la librería “Patio Interno” de City Bell inauguró este año “Sesiones de Patio Interno Libros”: conciertos privados cuyo objetivo es que la literatura revista a la música, o al revés: lo que suceda primero.
Así lo explicó Federico Navamuel, dueño del espacio ubicado en el vértice entre diagonal 3 y 474: “Tenemos una concepción del espacio que busca desfigurar los límites de lo que se espera de una librería. Queremos romper ese pre molde, delimitado por los libros, la literatura, la lectura. Nosotros amamos la literatura, pero no estamos enamorados del mundo de la literatura”.
El frente de la librería comparte la esquina con árboles que en agosto bañan con hojas la entrada pero que en verano, ante la embestida del sol, ofrecen un refugio de sombra. Desde allí, a través de las vidrieras, se puede ver cómo las luces cálidas encienden con su amarillo abrasivo a libros en estantes, libros en una mesa, libros sobre una silla: todo parece meditadamente desordenado.
En ese escenario, tres “Sesiones” se llevaron a cabo a lo largo del año y un cuarto se publicará antes de que termine el 2025. “Es una parodia homenaje que nosotros hacemos al Tiny Desk. Nos gusta la idea de la música en espacios no tradicionales. Ojo: también buscamos que el músico se adapte a la librería y no al revés”, expresó Navamuel y anticipó: “Pensamos hacer seis sesiones por año”.
En línea con una tendencia generalizada en las librerías, el comercio, que el 20 de julio cumplió 6 años en el páramo citibellense, también despliega talleres de lectura, charlas, cenas y otros encuentros sin rótulo: “Estamos abiertos y receptivos a las cosas que aparecen y a las que queremos armar. La librería está abierta y queremos eso: lo simple, el encuentro, el compartir. que la librería tenga su propia personalidad”, cerró Navamuel.
LE PUEDE INTERESAR
De la Corte a la Defensoría: la batalla por la calle 60
LE PUEDE INTERESAR
Escala el conflicto por las prácticas de diálisis
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí