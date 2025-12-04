En City Bell, una librería también recibe música

El programa “All Songs Considered” de la radio pública de Estados Unidos “NPR”, desarrolló hace casi veinte años los “Tiny Desk”: pequeños recitales de música cuyo eje en la escena es un escritorio y alrededor puede ser cualquier cosa menos un escenario. Por aquel piso hicieron música los argentinos Catriel y Paco Amoroso, Fito Páez o Nicki Nicole cosechando millones de visualizaciones.

A otra escala, en otro continente, pero con la misma impronta, la librería “Patio Interno” de City Bell inauguró este año “Sesiones de Patio Interno Libros”: conciertos privados cuyo objetivo es que la literatura revista a la música, o al revés: lo que suceda primero.

Así lo explicó Federico Navamuel, dueño del espacio ubicado en el vértice entre diagonal 3 y 474: “Tenemos una concepción del espacio que busca desfigurar los límites de lo que se espera de una librería. Queremos romper ese pre molde, delimitado por los libros, la literatura, la lectura. Nosotros amamos la literatura, pero no estamos enamorados del mundo de la literatura”.

El frente de la librería comparte la esquina con árboles que en agosto bañan con hojas la entrada pero que en verano, ante la embestida del sol, ofrecen un refugio de sombra. Desde allí, a través de las vidrieras, se puede ver cómo las luces cálidas encienden con su amarillo abrasivo a libros en estantes, libros en una mesa, libros sobre una silla: todo parece meditadamente desordenado.

En ese escenario, tres “Sesiones” se llevaron a cabo a lo largo del año y un cuarto se publicará antes de que termine el 2025. “Es una parodia homenaje que nosotros hacemos al Tiny Desk. Nos gusta la idea de la música en espacios no tradicionales. Ojo: también buscamos que el músico se adapte a la librería y no al revés”, expresó Navamuel y anticipó: “Pensamos hacer seis sesiones por año”.

En línea con una tendencia generalizada en las librerías, el comercio, que el 20 de julio cumplió 6 años en el páramo citibellense, también despliega talleres de lectura, charlas, cenas y otros encuentros sin rótulo: “Estamos abiertos y receptivos a las cosas que aparecen y a las que queremos armar. La librería está abierta y queremos eso: lo simple, el encuentro, el compartir. que la librería tenga su propia personalidad”, cerró Navamuel.