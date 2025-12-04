Nuevos nombres del BAPRO, cambios en organismos y fondos para municipios: las concesiones de Kicillof para poder tomar deuda
Nuevos nombres del BAPRO, cambios en organismos y fondos para municipios: las concesiones de Kicillof para poder tomar deuda
Tanto Gimnasia como Estudiantes mantienen algunas dudas de cara al histórico clásico del lunes a las 17 en el Bosque, por una de las semifinales del Torneo Clausura.
Por el lado del Lobo, la principal duda es Alejandro Piedrahíta, quien no pudo estar presente en el partido ante Barracas Central. El colombiano quedó descartado por una molestia muscular en el isquiotibial.
Sin embargo, el cuerpo técnico confía en que podrá estar en el partido frente al Pincha. Y en caso de que llegar en óptimas condiciones, Zaniratto deberá definir si lo vuelve a incluir en el once o si mantiene a Jeremías Merlo, de buen partido frente a Barracas Central. Después, mantendría la base que eliminó al Guapo como visitante.
Por su parte, el Pincha también mantiene algunas dudas, ya que podrá contar con el regreso de Mikel Amondarain, luego de haber cumplido una fecha de suspensión por ver la tarjeta roja frente a Rosario Central.
Ante esta situación, Domínguez evalúa si el juvenil se mete por Ezequiel Piovi, de buen partido en Santiago del Estero o si saca un delantero para poblar el mediocampo. En caso de optar por esta posibilidad, el que saldría del equipo sería Facundo Farías.
