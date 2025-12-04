Facundo Tello será el árbitro: antecedentes

Murió el conductor que se descompensó al volante y chocó en La Plata
Será su cuarto clásico platense. La Liga lo iba a “guardar”para la final pero no pudo por las presiones de Racing
Otra vez Facundo Tello en un clásico de La Plata. Será el cuarto de su historia pero el tercer en poco más de un año. El considerado el mejor árbitro del país estará presente en el Bosque con opiniones que dispararon para todos lados.
Junto a Tello, que la semana pasada dirigió la final por el ascenso entre Brown de Puerto Madryn y Estudiantes de Rio Cuarto, estarán Pablo Acevedo y Diego Bonfá. En el VAR fue designado Lucas Novelli, el único del grupo que tuvo alguna polémica.
No es una designación que provoque mucho rechazo porque no tuvo polémicas en este momento delicado del fútbol argentino. Era el único que podía generar eso, porque otro hubiese sido más cuestionable.
En este torneo tuvo un partido caliente recientemente en Arroyito, con el 0-0 entre Rosario Central y San Lorenzo, a quienes les anuló un gol a cada uno. Los jugadores de ambos clubes se fueron muy enojados con su actuación.
Lo único que se puso en discusión es que las tres veces que le tocó dirigir un clásico platense se produjeron victorias de los locales. En 2023 Gimnasia rompió su racha ante Estudiantes con el 2-1 gracias al gol de Cristian Tarragona en el final. Lo ganaba el visitante con tanto de Mauro Boselli pero lo empató Alan Lescano en el segundo tiempo. El penal que le sancionó a Gimnasia fue penal, porque Carrillo golpeó de manera inocente al defensor de Gimnasia por estar de espaldas. Se revisó en el VAR y se terminó sancionando. No fue una jugada que despertara mucha polémica.
Al año siguiente, en UNO, el vencedor fue Estudiantes y por goleada: 4-1 con los tantos de Guido Carrillo (2), Santiago Ascacibar y José Sosa de penal. El Lobo descontó por intermedio de David Zalazar.
Este año también dirigió el clásico, pero el que se jugó en 57 y 1, con triunfo de Estudiantes 2-0. Fue el primer partido de Fernando Zaniratto al frente de un equipo que no tuvo reacción en absoluto y fue superado de principio a fin. Los goles, de Edwuin Cetré y Carrillo. El árbitro apenas sacó una amarilla por equipo y en el final del encuentro.
A lo largo de su carrera Tello dirigó 22 veces, con 10 victorias, ocho empates y cuatro derrotas. Con Gimnasia estuvo en cancha en 20 partidos en los que gano seis, empató cuatro y perdió diez.
De esta manera quedó confirmado que Darío Herrera será el árbitro del partido que sostendrán Boca y Racing. Es que los dirigentes e hinchas de la Academia habian reclamado públicamente y en las redes que no les ponagan a Nicolás Ramírez, con quien ya tuvieron un mal episodio en un clásico de Avellaneda.
Entonces eso hizo mover toda la estantería ya que la idea de la Liga Profesional era reservar a Tello para una hipotética final. Ahora bien, en el caso que la Academia se clasifique a la final el candidato número 1 es Ramírez y ¿entonces qué pasasará?
