Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

La Ciudad |EMOCIÓN Y DISTINCIÓN PARA CIENTOS DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad

El acto se realizó ayer en el Palacio Municipal. Fue organizado por el colegio de Médicos Distrito 1. Diplomas, medallas y pines

Reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad

El reconocimiento, en el Salón Dorado del Municipio / C. Santoro

4 de Diciembre de 2025 | 03:17
Edición impresa

Se entregaron ayer distintos reconocimientos a los médicos matriculados en el Palacio Municipal. El acto fue organizado por el Distrito 1 (que encabeza La Plata) y participaron autoridades de la entidad profesional y de la Comuna.

Cumplieron 25 años de egresados: Aníbal Rubén Acuaro, Alejandra Cecilia Adamo, Luis Miguel Agabios, Diego Aggouras, Sebastián Alejandro Algeri, Eugenia Margarita Altamirano, César Adrián Altamirano, Leandro Alves, Andrés Germán Alza, Claudia Carolina Andrade Carrasco, Roberto Javier Angeloff, Luciano Alberto José Astudillo, Jorge Enrique Atoche Kong, Liliana Dolores Ávila, María Elizabeth Banega, Francisco Ignacio Barraza, Juan Carlos Battista, Mario Roberto Benvenuto, Gustavo Gabriel Bianchi Villafañe, José Alberto Biesa, Paula Borobia, Yael Silvina Borojovich, Federico Gabriel Branz y Ricardo Javier Briasco.

Silvia Gisela Burzminski, Adelaida Caramelli, Carlos Alberto Carriqueo, Jean Paul Carrizo Dupuy, Carlos Marcelo Céspedes, Pedro Oscar Chaumeil, Patricia Mabel Chayle, Claudia Alejandra Chirino, Christian Daniel Ciccone, María Verónica Contreras, Enrique Rubén Correger, Cristian Cozzi, Aldo Miguel Ceferino Creton, Estela Susana Cuenca, Paula Alejandra Cundom, Pedro Eugenio D’Amico, Paola Andrea D’Cristofaro, Susana Verónica Da Costa, Andrea Verónica Das Neves, Laura Graciela De Irureta, Silvia Olga Delgado, Graciela Vanesa Di Battista, Pablo Gabriel Di Cicco y Elizabeth Fanny Di Stefano.

Fernando Gabriel Dittlar, Magdalena Clara Erriest, Carolina Escalante, Stella Maris Esposito, Ivana Leticia Esteban, Gustavo Ariel Esteban, Andrea Alejandra Fabris, Viviana Fanchiotti, María José Farina Ruiz, Raúl Martín Ferrer, Patricio Martín Flaherty, Octavio Gastón Fontana, Javier Franco Yalta, Viviana Beatriz Gallo, Néstor Fabián García, Patricia Alejandra Gargano, Ricardo Gabriel Gatti, Valeria Gianelli, Guillermo Jorge Gil Rothenburger, Leonel Gobbini, Diego Martín González Scotti, Claudia Daniela Gorriti y Gabriela Andrea Guidobono.

Cecilia Andrea Haring, Héctor Raúl Horiuchi, Manuel Martín Huamani Vásquez, Mara Lorena Ivanov, Pablo Ernesto Lisandro Jara, Carina Grisela Jomñuk, Martín Oscar Korsunsky, Ricardo Andrés Lacour, Olena Lapa, Hugo Fernando Lares, Horacio Joaquín Lassalle, María Julia Lombardi, Teresa María Dolores Longo, Claudio Javier López, Juan Pablo Luciani, Patricia Zulma Maggiora, Andrea Cecilia Mainella, Vanessa Mabel Marasa, Hugo Alberto Martínez, Rodrigo Matamoros, Claudia Andrea Memo y Federico José Méndez.

Claudia Mercedes Mercado, Maximiliano Carlos Mestroni, Ricardo Gabriel Míguez, Marina Miralles, Alejandra María Monetta, María Elena Morales Méndez, Alejandro Javier Moreda, Leticia Andrea Moreda, María Florencia Morteo, Roberto Fabián Mosqueda, Diego Hernán Muniagorri, Fernando Gabriel Luis Najt, Maribel Nancy Navajas, María Daniela Olave, Martín Eduardo Orellana, Roberto Silvio Ovando, Francisco Javier Oviedo, Gustavo Javier Pais, Julieta Palomeque, Claudio Daniel Pascucci, Patricio Tomás Pérez, Roberto Milton Perna y Fernando Gastón Perona.

LE PUEDE INTERESAR

En City Bell, una librería también recibe música

LE PUEDE INTERESAR

De la Corte a la Defensoría: la batalla por la calle 60

Lorena Beatriz Praderio, María del Carmen Puente, Carla Andrea Puis Ramogida, Gabriel Alberto Raffin, Gisel Rahman, Carlos Guillermo Ramos, Martín Esteban Rebora, Mónica Rego, Diego Ernesto Rodríguez, María Celia Rodríguez, Alfredo Alejandro Romero Casasola, María Fernanda Romero Gauna, Sandra Analía Rubbo, Daniela Lorena Sagasta, Pamela Saldías, Facundo Nicolás Salvatori, Diana Noemí Sánchez, Andrés David Sánchez, Claudia Beatriz Sánchez Paternoster, Leopoldo Saraví, Andrea Leticia Savini y María Alicia Scarponi.

Vanina Laura Schbib, Tamara Cristina Schwartzberg Iraizoz, María Silvana Sinchich, Luciana Spizzirri, Karina Fabiana Storari, Paula Adriana Suárez, Marcela Alejandra Toller, Nora Sofía Torossián, Adrián Gustavo Traverso, Daniela Tupa, Hernán Darío Valente, Fabián Gabriel Veltri, Guillermo Facundo Vieytes, Geraldine Vittar Smith, Jorge Enrique José Zamar y María Gabriela Zapata Caamaño.

Homenajeados por los 50 años de egresados: Roberto Carlos Abadie, Raúl Abramovich, Hebe Almada, Claudia Graciela Luján Anfossi, Carlos Raúl Anglada, Miguel Ángel Aragón, Alfredo Silvio Arturi, Rosa Ángela Attanasio, Antonio Aued, Francisco Eusebio Balmaseda, Clara Lía Barragán, Alicia Cecilia Barutta, Rubén Enrique Bernasconi, Juan Jacinto Bertolotti, Graciela Agustina Bessuejouls, Eduardo Armando Bonelli, Carlos Alberto Bottani, Gustavo Ernesto Bravo Almonacid, Juan José Bruni, Jorge Alberto Busetto, Víctor Hugo Butrón Guzmán.

Osvaldo Raúl Calaramo, Jorge Antonio Canelo, Horacio Antonio Carbajal, Adriana Haydée Cariño, José Luis Carrera, Alberto Oscar Cicchino, Juan Carlos Cilia, Edgardo Romildo Cisilino, Susana Isabel Comasco, Domingo Antonio Cosentino, Alfredo Eduardo De Barrio, Miguel De Luca, Alfredo Carlos Del Río, Hugo Ricardo Dellagiovanna, Ricardo Norberto Devriendt, Aníbal Roberto Di Luca, Roberto Jorge Dossena, María Victoria Espinel, Omar Fernández Giachella, Mario Luis Ferreyra.

Alicia María Florián, Carlos Nicolás Formoso, José Forte, Rosa Isabel Fusi, Nilda Aurelia Galina, María Magdalena Garay, Miguel Amadeo García Olivera, Pedro Rafael Gargoloff, Juan Manuel Garro, Héctor Luis Giacobbe, Miguel Ángel Giusti, Daniel Manuel Guichón, Ilyas Gulayin, María Delia Guzmán, Marta Celina Jones Bernal, Silvia Marta Kirilosky, Roberto José Lazzari, Susana Irma Linares, Raúl Arturo López, Alcides Antonio Lorenzo, Gustavo Ángel Luque.

Pedro Lylyk, Teresa Alicia Maio, Luis Alberto Maiola, Roberto Eugenio Manuele, Gabriel Alfredo Martí, Jorge Guillermo Martínez, Rubén Antonio Martínez, Enrique A. Micheli, Ana Lía Molina, Antonieta María C. Natoli, María Cecilia Negri, Alberto Federico Pagola, Rodolfo Rafael Palermo, Lourdes Martha Paniagua Romero, Luis Carlos Pedersoli, Eduardo Alfredo Pezzotti, Horacio Manuel Pianzola, María Teresa Picciola Marino, Arturo Pomar, Gustavo Juan Rinaldi.

Lidia Isabel Ristucci, Daniel Eulogio Rodríguez, Mónica Analía Roleri, Silvia Edith Romay, Alicia Elba Rositto, Dora Albina Rossi, Juan Ricardo Sadi, Juan Carlos San Román, Silvia Zulema Sierra, Ricardo Raúl Sosnowski, Alberto Guillermo Spinelli, Alicia Enriqueta Stagnaro, Rubén Alberto Storino, Juan Carlos Tealdi, Roberto Gregorio Torrijos, Gloria Nélida Ugarte, Liliana Mónica Valenti, Hugo Oscar Vázquez, Silvio Abelino Velázquez, Raúl Venanzoni, Osvaldo Pedro Verona, Lilian Nora Verzeri, María Luciana Vidal, Antonino Horacio Viscuso, Leticia Beatriz Vittone, Brígida Ana A. von Goeckingk, Rodolfo Marcel Zaratiegui.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Reunión cumbre de profesionales con extensa trayectoria

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió el conductor que se descompensó al volante y chocó en La Plata

La Final de la Reserva: el sueño de Gimnasia se quedó en los penales ante Boca

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

La Plata sin agua este miércoles: los barrios afectados por las obras de Absa

Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell

FOTOS | La historia viva de la medicina: más de 250 médicos fueron homenajeados en La Plata

¡Atento Pincha! River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
+ Leidas

El otro clásico del siglo

Facundo Tello será el árbitro: antecedentes

Reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad

El Clausura, en su etapa clave: ¿quién es el favorito para ser campeon?

Apuestas en línea: a los 13 los chicos ya arrancan a apostar

El equipo del hermano de Messi ya tiene un sponsor de peso

Mete la nariz en todo; Trump y su injerencia sin filtros

El lujo “Made in Italy”, en la mira por abuso laboral
Últimas noticias de La Ciudad

El costo de moverse: el micro no para de aumentar, pero sigue siendo lo más barato

Sarampión: alarma en La Plata por contagio en un viaje desde el Norte

En City Bell, una librería también recibe música

De la Corte a la Defensoría: la batalla por la calle 60
Policiales
Violentos y sin freno: la trama de un brutal asalto en Berisso
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
Makintach apunta a la Corte y suma denuncias
Trágico: se estrelló contra un poste y perdió la vida
Le apuntó con un arma durante una discusión
Información General
Apuestas en línea: a los 13 los chicos ya arrancan a apostar
Quién es Gerardo Cipolini, el diputado de la UCR que tuvo un exabrupto con una de sus colegas
Insólito: cinco amigos argentinos viajaron a Miami en plan de "despedida de soltero" y se convirtieron en "mecheros vip"
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
Espectáculos
Miley Cyrus confirmó que está comprometida con Maxx Morando
La espera terminó: se confirmó cuándo se estrena la última temporada de Euphoria
"300 milímetros": la obra teatral de la inundación en La Plata con todo agotado para el estreno
Nació el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort: la primera foto juntos y la emoción de la famosa
Guillermo Francella sufrió un accidente en España y terminó con varias lesiones
Deportes
El otro clásico del siglo
Facundo Tello será el árbitro: antecedentes
El Clausura, en su etapa clave: ¿quién es el favorito para ser campeon?
Zaniratto, el técnico que le devolvió la esperanza al Lobo en sólo un mes
Anacleto asume la presidencia en Gimnasia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla