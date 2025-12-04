Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Mano hacia el centro de La Plata

Trágico: se estrelló contra un poste y perdió la vida

El conductor fue rescatado en gravísimo estado tras chocar en diagonal 73 y 28. Falleció en el Hospital de Gonnet

Trágico: se estrelló contra un poste y perdió la vida

El conductor de un Renault Megane Coupé perdió el control e impactó violentamente en la zona de diagonal 73 y 28 / EL DIA

4 de Diciembre de 2025 | 03:33
Edición impresa

La Plata volvió a sumar una nueva víctima fatal en un siniestro vial, en una jornada que dejó al descubierto, otra vez, la fragilidad con la que se conduce en las calles de la región. Maximiliano Carlos Boffi, de 43 años, murió tras un violento accidente ocurrido en diagonal 73 y 28, un punto de tránsito constante donde, según coinciden los vecinos, los autos suelen circular a alta velocidad.

El episodio ocurrió ayer por la tarde. De acuerdo al informe policial, Boffi manejaba un Renault Megane Coupé cuando perdió el control por causas que aún se investigan y terminó impactando de lleno contra un poste de luz. Cuando los efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar, encontraron al conductor tendido sobre el asfalto y dificultades respiratorias.

Los agentes comenzaron maniobras de RCP en forma inmediata y pidieron asistencia médica. La ambulancia del SAME continuó con la reanimación durante más de 30 minutos hasta lograr recuperar los signos vitales del conductor. Con un cuadro crítico, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital de Gonnet, donde ingresó en estado reservado.

Sin embargo, las expectativas duraron apenas unas horas. A las 21.40, las autoridades de la Comisaría Cuarta recibieron la notificación del fallecimiento de Boffi. La causa quedó caratulada como “muerte por accidente” y quedó en manos de la UFI N° 12, que ordenó las actuaciones correspondientes y el traslado del cuerpo a la morgue judicial.

El impacto del auto contra la columna dejó importantes daños en el vehículo y motivó un corte momentáneo del tránsito en la zona. Los peritos trabajaron en la recolección de rastros para determinar si hubo fallas mecánicas, exceso de velocidad u otra causa que explique la pérdida de control del rodado.

El caso no es un hecho aislado. Según datos publicados por este diario, ya son 72 las personas fallecidas en siniestros viales en La Plata, Berisso y Ensenada desde el 1° de enero. La cifra supera ampliamente las 64 muertes registradas a esta altura del año pasado y marca un crecimiento preocupante en la cantidad de episodios graves.

La reiteración de tragedias de este tipo reaviva la discusión sobre la responsabilidad de los conductores, la necesidad de controles más estrictos y la precariedad de ciertos trazados urbanos donde se mezclan alta circulación e ignorancia vial. Mientras avanza la investigación judicial, la muerte de Boffi vuelve a poner en evidencia un drama cotidiano.

 

