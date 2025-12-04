"Les pagaron": fuerte acusación de LLA contra el PRO por el aval a Kicillof para tomar deuda
"Les pagaron": fuerte acusación de LLA contra el PRO por el aval a Kicillof para tomar deuda
Huelga del plantel de Gimnasia por falta de pago, a días del clásico histórico con Estudiantes
ABSA llama a audiencia pública: pide subir el agua 40%, tarifa "más progresiva" y ajustes bimestrales
El fútbol que no se ve: la mansión que complica a Toviggino y sacude a la AFA
EN FOTOS Y VIDEO - El TC copa La Plata y los autos giraron en la Plaza Moreno
VIDEO.- Dramática mañana en edificio de pleno centro de La Plata que tuvo que ser evacuado
Araceli González estuvo en El Trece y tiró una filosa frase sobre Adrián Suar: "Es divino con todos, menos conmigo"
Cuentas claras: Miguel Pardo blanqueó cómo se pagó la boda de su hija Rocío y Nicolás Cabré
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
VIDEO.- Imágenes del descontrol en La Plata: bombas, una garita vandalizada y vecinos sin pegar un ojo por los festejos secundarios
Organizaciones sociales marchan en La Plata y hay caos de tránsito en el Centro: el mapa de cortes
Súper fin de semana largo en La Plata: antes del clásico, tremendos shows y rugidos de motores
Titánico: Palermo sacó a Fortaleza de la zona descenso y todo se define en la última fecha
Bullrich anticipó que "ya comenzaron" las negociaciones para aprobar la reforma laboral
Plazo fijo: cuál es el banco que más paga si hoy depositás $500.000 a 30 días
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
En una emotiva ceremonia se entregaron los premios Impulso Deportivo a jóvenes atletas de La Plata
El verano ya se siente en La Plata y se dispara la temperatura este jueves: máxima de 33ºC
Maxi López define su futuro: detalles del millonario acuerdo con Wanda Nara
La emoción a flor de piel en el reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad
Sarampión: alarma en La Plata por contagio en un viaje desde el Norte
"La Tercera que mata": el libro de Ignomiriello que revela cómo se gestó el Estudiantes Campeón del Mundo
Lo que hay que saber de la “Fiesta de la Frutilla” en La Plata: venta, talleres y música en vivo
Una arqueóloga del Museo de La Plata recibió el Premio Estímulo 2025
Jura con escándalo en Diputados y con el Presidente como espectador
Apuestas en línea: a los 13 los chicos ya arrancan a apostar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado dijo que, junto al Presupuesto 2026, son la prioridad para el oficialismo
Escuchar esta nota
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró hoy que ya comenzaron las negociaciones en la Cámara alta para aprobar la reforma laboral que impulsa en Poder Ejecutivo y anticipó que esa iniciativa y el Presupuesto 2026 serán la prioridad del oficialismo.
“Tenemos suficientes senadores como para discutir y hablar. Sabemos que las leyes laborales algunos no las van a votar, entonces y tenemos que dialogar con quienes tienen voluntad de transformación”, afirmó Bullrich en declaraciones a la prensa.
Bullrich confirmó que la iniciativa laboral ingresará al Congreso por el Senado, aseguró que su aprobación permitirá que “se les devuelva a los argentinos la posibilidad de conseguir un trabajo formal” y dijo que “esto se va a lograr", pero no "de un día para el otro”.
Reconoció además que hubo “un desentendimiento” inicial con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, el día de la jura de los nuevos legisladores, pero recalcó que su objetivo al frente del bloque oficialista “no es generar un campo de batalla, sino sacar las leyes" que necesitan. “Las cosas ahora van a cambiar en el Senado porque nosotros somos una mayoría importante, y vamos a lograr sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando. Tenemos que ir para adelante y no meternos en estos temas”, explicó aludiendo a su relación con Villarruel.
Asimismo, desestimó dificultades con el kirchnerismo, que anticipó su oposición a la reforma laboral y otras iniciativas del oficialismo, y enfatizó: “Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y no tenemos ningún miedo, no hay posibilidad de volver a la Argentina del desorden”.
Consultada sobre la sucesión en el ministerio de Seguridad cuya titularidad ejerció desde diciembre de 2023, Bullrich señaló que Alejandra Monteoliva, su reemplazante, “es una gran profesional y va a hacer todo muy bien” y subrayó: “Estoy contenta porque hay una continuidad en la forma de hacer las cosas”. “Alejandra ya estaba sobre todos los planes, las políticas y las estrategias que el ministerio tiene y sobre todo, respecto de la filosofía de nuestro ministerio , no es alguien que tiene que empezar de cero”, recalcó.
LE PUEDE INTERESAR
Mar del Plata registra un crecimiento del 70,6% en obra privada y consolida su expansión
LE PUEDE INTERESAR
Sabores Sobre Ruedas atrajo multitudes en Plaza Mitre de Mar del Plata
Finalmente fue consultada sobre las investigaciones en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sobre la relación de su presidente Claudio “Chiqui” Tapia con la financiera Sur Finanzas, involucrada en maniobras de presunto lavado de activos, y dijo que “la Justicia está actuando rápido y eso es lo importante”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí