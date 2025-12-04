Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Bullrich anticipó que "ya comenzaron" las negociaciones para aprobar la reforma laboral
4 de Diciembre de 2025 | 10:24

Escuchar esta nota

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró hoy que ya comenzaron las negociaciones en la Cámara alta para aprobar la reforma laboral que impulsa en Poder Ejecutivo y anticipó que esa iniciativa y el Presupuesto 2026 serán la prioridad del oficialismo.

“Tenemos suficientes senadores como para discutir y hablar. Sabemos que las leyes laborales algunos no las van a votar, entonces y tenemos que dialogar con quienes tienen voluntad de transformación”, afirmó Bullrich en declaraciones a la prensa.

Bullrich confirmó que la iniciativa laboral ingresará al Congreso por el Senado, aseguró que su aprobación permitirá que “se les devuelva a los argentinos la posibilidad de conseguir un trabajo formal” y dijo que “esto se va a lograr", pero no "de un día para el otro”.

Reconoció además que hubo “un desentendimiento” inicial con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, el día de la jura de los nuevos legisladores, pero recalcó que su objetivo al frente del bloque oficialista “no es generar un campo de batalla, sino sacar las leyes" que necesitan. “Las cosas ahora van a cambiar en el Senado porque nosotros somos una mayoría importante, y vamos a lograr sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando. Tenemos que ir para adelante y no meternos en estos temas”, explicó aludiendo a su relación con Villarruel.

Asimismo, desestimó dificultades con el kirchnerismo, que anticipó su oposición a la reforma laboral y otras iniciativas del oficialismo, y enfatizó: “Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y no tenemos ningún miedo, no hay posibilidad de volver a la Argentina del desorden”.

Consultada sobre la sucesión en el ministerio de Seguridad cuya titularidad ejerció desde diciembre de 2023, Bullrich señaló que Alejandra Monteoliva, su reemplazante, “es una gran profesional y va a hacer todo muy bien” y subrayó: “Estoy contenta porque hay una continuidad en la forma de hacer las cosas”. “Alejandra ya estaba sobre todos los planes, las políticas y las estrategias que el ministerio tiene y sobre todo, respecto de la filosofía de nuestro ministerio , no es alguien que tiene que empezar de cero”, recalcó.

Finalmente fue consultada sobre las investigaciones en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sobre la relación de su presidente Claudio “Chiqui” Tapia con la financiera Sur Finanzas, involucrada en maniobras de presunto lavado de activos, y dijo que “la Justicia está actuando rápido y eso es lo importante”.

