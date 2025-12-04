Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: pedí hoy gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Espectáculos |Revelaciones sobre el ex futbolista en el programa de Moria Casán

Maxi López define su futuro: detalles del millonario acuerdo con Wanda Nara

Maxi López define su futuro: detalles del millonario acuerdo con Wanda Nara
4 de Diciembre de 2025 | 08:49

Escuchar esta nota

Según contaron en la tele, Maxi López ya tiene definido su futuro en el país, muy cerquita de Wanda Nara, con quien volvió a tener una relación sorprendente.

Todo parece indicar que, Maxi López le tomó el gustito a la vida en Argentina, y empezó a hacer un trabajo fino para poder venirse de manera definitiva con su familia. Sucede que gracias a Wanda Nara está facturando muy bien y eso lo hizo replantear su vida en Suiza.

Allí, en los próximos días viajará para estar presente en el nacimiento de su hijo, la fecha de parto es el 27 de diciembre, pero ya tiene pasaje para volverse el 5 de enero. Su pareja, Daniela Christiansson, su hija Elle, y el bebé, se quedarán allá hasta que el menor pueda viajar.

Así, Moria Casán, contó que ese día Maxi viajará a Mar del Plata, ya que fue contratado para tener su programa en Olga, el canal de Migue Granados. Se supo también que, estará hasta el último día hábil de enero a cambio de una cifra millonaria.

Además, sumó otros datos que dejan en claro el por qué de su ansiedad para regresar al país más allá de que va a poder tener a todos sus hijos cerca. “También está evaluando contratos millonarios desde otros medios", cerraron con los comentarios en la pantalla chica.  

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Terror, romance y cine iraní renuevan la cartelera local

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió el conductor que se descompensó al volante y chocó en La Plata

La Final de la Reserva: el sueño de Gimnasia se quedó en los penales ante Boca

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

La Plata sin agua este miércoles: los barrios afectados por las obras de Absa

Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell

FOTOS | La historia viva de la medicina: más de 250 médicos fueron homenajeados en La Plata

¡Atento Pincha! River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
+ Leidas

La emoción a flor de piel en el reconocimientos para médicos con 25 y 50 años de actividad

Kicillof consiguió la ley para tomar deuda: concesiones en el BaPro destrabaron una negociación tensa

Nuevos nombres del BAPRO, cambios en organismos y fondos para municipios: las concesiones de Kicillof para poder tomar deuda

Facundo Tello será el árbitro del clásico: el antecedente que ilusiona a uno de los platenses

Gimnasia, Estudiantes y el otro clásico del siglo

Exabrupto radical: “¡Che, qué buena que está la peruca!”

En City Bell, una librería también recibe música

Lo que hay que saber de la “Fiesta de la Frutilla” en La Plata: venta, talleres y música en vivo
Últimas noticias de Espectáculos

Cuentas claras: Miguel Pardo blanqueó cómo se pagó la boda de su hija Rocío y Nicolás Cabré

Araceli González estuvo en El Trece y tiró una filosa frase sobre Adrián Suar: "Es divino con todos, menos conmigo"

Nico Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil: las fotos de la "boda encantada", junto a Rufina

Fue su pareja hace más de 20 años: tierno mensaje de Marley a Rocío Marengo por el nacimiento de Isidro
Policiales
VIDEO.- Dramática mañana en edificio de pleno centro de La Plata que tuvo que ser evacuado
Violentos y sin freno: la trama de un brutal asalto en Berisso
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
Makintach apunta a la Corte y suma denuncias
Trágico: se estrelló contra un poste y perdió la vida
La Ciudad
Una arqueóloga del Museo de La Plata recibió el Premio Estímulo 2025
El verano ya se siente en La Plata y se dispara la temperatura este jueves: máxima de 33ºC
Súper Cartonazo por $3.000.000: pedí tu tarjeta gratis este jueves con la edición impresa de EL DIA
El costo de moverse: el micro no para de aumentar, pero sigue siendo lo más barato
Sarampión: alarma en La Plata por contagio en un viaje desde el Norte
Información General
Apuestas en línea: a los 13 los chicos ya arrancan a apostar
Quién es Gerardo Cipolini, el diputado de la UCR que tuvo un exabrupto con una de sus colegas
Insólito: cinco amigos argentinos viajaron a Miami en plan de "despedida de soltero" y se convirtieron en "mecheros vip"
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
Deportes
Las dudas de Zaniratto y Domínguez para jugar el clásico: los que tienen chances y los que no
Gimnasia, Estudiantes y el otro clásico del siglo
Facundo Tello será el árbitro del clásico: el antecedente que ilusiona a uno de los platenses
El Clausura, en su etapa clave: ¿quién es el favorito para ser campeon?
Zaniratto, el técnico que le devolvió la esperanza al Lobo en sólo un mes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla