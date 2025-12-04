Maxi López define su futuro: detalles del millonario acuerdo con Wanda Nara

Según contaron en la tele, Maxi López ya tiene definido su futuro en el país, muy cerquita de Wanda Nara, con quien volvió a tener una relación sorprendente.

Todo parece indicar que, Maxi López le tomó el gustito a la vida en Argentina, y empezó a hacer un trabajo fino para poder venirse de manera definitiva con su familia. Sucede que gracias a Wanda Nara está facturando muy bien y eso lo hizo replantear su vida en Suiza.

Allí, en los próximos días viajará para estar presente en el nacimiento de su hijo, la fecha de parto es el 27 de diciembre, pero ya tiene pasaje para volverse el 5 de enero. Su pareja, Daniela Christiansson, su hija Elle, y el bebé, se quedarán allá hasta que el menor pueda viajar.

Así, Moria Casán, contó que ese día Maxi viajará a Mar del Plata, ya que fue contratado para tener su programa en Olga, el canal de Migue Granados. Se supo también que, estará hasta el último día hábil de enero a cambio de una cifra millonaria.

Además, sumó otros datos que dejan en claro el por qué de su ansiedad para regresar al país más allá de que va a poder tener a todos sus hijos cerca. “También está evaluando contratos millonarios desde otros medios", cerraron con los comentarios en la pantalla chica.