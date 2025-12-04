Una arqueóloga del Museo de La Plata recibió el Premio Estímulo 2025

Nuevos nombres del BAPRO, cambios en organismos y fondos para municipios: las concesiones de Kicillof para poder tomar deuda
En una emotiva ceremonia, se entregó el Premio Estímulo 2025 a Florencia Becerra., doctora en Arqueología, investigadora adjunta del CONICET, especialista en Arqueometalurgia prehispánica en la División Arqueología del Museo y docente de la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata (UNLP)
El Premio Estímulo "Fundación Museo de La Plata Francisco Pascasio Moreno" se otorga anualmente a graduados que desempeñen sus actividades de investigación en el ámbito de alguna de las Divisiones Científicas del Museo de La Plata, como reconocimiento a la obra que hubiere realizado en materia de investigación científica y rol de liderazgo.
En el acto de entrega estuvieron presentes el decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Eduardo Kruse, la directora del Museo de La Plata, Marta Fernández, y el presidente de la Fundación Museo, Luis Mansur. El premio cuenta con el apoyo de la Fundación YPF y de la empresa Total Energies.
