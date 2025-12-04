Retención de tareas en tres líneas de micro de La Plata por falta de pago: usuarios varados y paradas llenas

La retención de tareas en tres líneas de micros de La Plata, Berisso y Ensenada afectan a los usuarios del transporte público en este jueves super caluroso, con sensación térmica que superó los 30ºC. Quienes salen o vuelven de trabajar deben hacer malabares para regresar a sus hogares.

La medida de fuerza comenzó este mediodía y se debe a que la empresa Fuerte Barragán, que articula las líneas 275, 307 y 506, informó la UTA, no completó el pago de los salarios de noviembre.

En tanto, desde el gremio informaron que las demás empresas que operan en La Plata “han pagado los salarios con normalidad”. En caso de que se depositen los sueldos en las próximas horas, los servicios volverían a funcionar normalmente, adelantaron.

Vale destacar que este jueves se oficializó las nuevas tarifas del transporte público, por medio de la Secretaría de Transporte de la Nación, para noviembre y diciembre (Léase: https://www.eldia.com/nota/2025-12-1-1-59-5-ya-se-aplica-la-suba-del-14-4-en-los-micros-y-hay-amenaza-de-paro-la-ciudad).

En este contexto, desde la UTA aseguraron que apoyan “todas las medidas que resulten necesarias ante la grave situación generada por la posible falta de pago de los salarios a los trabajadores del sector”.