Plazo fijo: cuál es el banco que más paga si hoy depositás $500.000 a 30 días

4 de Diciembre de 2025 | 10:41

La eliminación de las prohibiciones sobre las tasas mínimas de interés por parte del Banco Central incentiva a que los bancos compitan por captar a clientes con mejores retribuciones.

Una de las opciones son los plazos fijos, a quienes algunos recurren para intentar preservar sus ahorros de la inflación.

En este sentido, es posible conocer cuánto es lo que ofrece cada entidad y cuál sería el rendimiento, por ejemplo, si hoy depositara $500.000 a 30 días (Tasa Efectiva Mensual):

Banco Nación 2,08%: $10.416,7

Banco Santander 1,75%: $8.750

Banco Galicia 1,83%: $9.166,7

Banco de la Provincia de Buenos Aires 2,16%: $10.833,3

BBVA 1,91%: $9.583,3

Banco Macro 2,16%: $10.833,3

Banco Credicoop 2%: $10.000

ICBC 2,20%: $11.041,7

Banco Ciudad 2%: $10.000

Banco Bica 2,41%: $12.083,3

Banco CMF 2,45%: $12.291,7

Banco Comafi 2,08%: $10.416,7

Banco de Corrientes 2,41%: $12.083,3

Banco de la Provincia de Córdoba 2,41%: $12.083,3

Banco de Chubut 2,33%: $11.666,7

Banco Dino 2,16%: $10.833,3

Banco Hipotecario 2,12%: $10.625

Banco Julio 2,33%: $11.666,7

Banco Masventas 1,91%: $9.583,3

Banco Meridian 2,45%: $12.291,7

Banco de Tierra del Fuego 2,25%: $11.250

Banco Voii 2,5%: $12.500

Bibank 2,5%: $12.500

Crédito Regional Compañía Financiera 2,62%: $13.125.