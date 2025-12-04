La Plata suma su “Fiesta de la Frutilla”: venta, talleres y música en vivo

En el Playón de la Estación Provincial de Meridiano V (calle 17 y 71), el sábado 6 de diciembre desde las 15 se realizará la primera Fiesta de la Frutilla en la Ciudad.

El evento, con entrada libre y gratuita, buscará difundir y poner en valor la producción flori-furtihortícula del cordón verde platense.

Además, tendrá como objetivo fortalecer el vínculo entre productores y la comunidad, y promover los circuitos cortos de comercialización.

De esta manera, la jornada contará venta de frutillas, hortalizas de estación y productos regionales elaborados. También stands con material información sobre investigación, nutrición y prácticas agrícolas. Como si fuese poco, se desplegarán talleres de cocina y una radio abierta con música en vivo y actividades para la comunidad.

Productores, emprendimientos, instituciones locales y organismos provinciales se reunirán en la jornada del sábado.

La frutilla es uno de los productos del cordón verde local. Según un relevamiento reciente, en total, trabajan allí unas 6.200 personas y el 87 por ciento vive en la propia explotación, lo que exhibe un modelo de arraigo territorial y de producción familiar.