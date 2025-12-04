Kicillof consiguió la ley para tomar deuda: concesiones en el BaPro destrabaron una negociación tensa

Finalmente Axel Kicillof consiguió que se aprobara la Ley de Financiamiento por la que tanto pidió, y que había sido puesta como escudo en la negociación paritaria con los gremios estatales, docentes y judiciales. Tras tensas y largas negociaciones, que se extendieron hasta esta madrugada, la Provincia fue autorizada a tomar deuda por por 3.685 millones de dólares.

Tal como informó EL DIA, luego de que el viernes fracasara por falta de quórum el intento para tratar el proyecto, el oficialismo llamó a una sesión extraordinaria para ayer a las 15. Pero ante la falta de entendimiento para llevar el tema el recinto, se aprobó una prórroga que duró hasta las 23:30. Lo cierto es que 8 horas de pulseada no bastaron para destrabar la votación, que requería una mayoría de dos tercios, pese a que a esa hora se realizó una reunión de labor parlamentaria.

En busca de más aire para un entendimiento en el que el oficialismo seguía confiando, se votó un nuevo cuarto intermedio, hasta la 1:30. Y el senado hizo lo propio: esa cámara esperaba que el proyecto tenga el OK de la cámara Baja para hacerlo ley en una sesión inmediatamente posterior. Finalmente, el OK de diputados llegó a las 1:45.

¿A dónde estaba la traba? Según se supo, aunque había un principio de acuerdo en la creación de un Fondo para financiar a los municipios y estaban acordadas quiénes ocuparían, por la oposición, los cargos a crearse en el directorio del Banco Provincia, el texto final no estaba redactado. Eso generó dudas, sobre todo de los radicales, en relación a cuál sería la suma fija que el gobierno provincial le daría a los municipios, correspondiente al 8% del endeudamiento.

Con un presupuesto de 43 billones de pesos para gastos -con un 58% destinado a salarios y otro 18% para solventar las jubilaciones provinciales - y sin ayuda del gobierno de Javier Milei, quedaba poco margen para financiar obras y solventar los gastos de la administración central durante el año próximo. Mucho menos para amortizar los dos vencimientos de deuda externa que vencen en 2026, por casi mil millones de dólares. Finalmente el cuerdo llegó y así el Gobernador obtuvo el OK para tomar deuda.

Negociaciones y acuerdos

Las negociaciones fueron duras, de eso no quedaron dudas. Después del último cuarto intermedio y antes de la votación se produjo un episodio completamente inusual. Lo protagonizó el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, que se presentó sorpresivamente en el recinto y exigió que lo deje reasumir la banca que ganó en 2021, pero a la que pidió licencia para tura sumir al frente de la comuna del norte bonaerense, donde sucedió a su hermano Manuel, quien a su vez había sucedo a su padre Ismael, dos veces alcalde.

El presidente de la Cámara, Alexis Guerrera, no lo dejó reasumir porque no presentó una licencia en el municipio y “no se pueden ocupar dos cargos electivos a la vez”, según le reprochó en medio de un fuerte cruce. Aunque protestó a viva voz parado en el costado de su banca, finalmente tuvo que retirarse. El alcalde dijo que viajó a La Plata porque quería votar contra un acuerdo que calificó de “escandaloso” entre “Kicillof y buena parte de los que se hacen llamar oposición”, entre los que estaban diputados de PRO, fuerza que abandonó hace unos meses, que evaluaban respaldar el proyecto, al menos en general y en lo tocante al fondo para municipios. Tras el incidente, la Presidencia del cuerpo denunció en un comunicado oficial que “un diputado intentó asumir por la fuerza”.

Pero más allá de ese episodio, el centro del debate pasó a última hora por la porción del endeudamiento que estará destinada a los municipios. Como se dijo, el acuerdo finalmente marcaba el proyecto destina un 8% del total de 3.685 millones de dólares de deuda a financiar a los municipios, a través de un fondo de libre disponibilidad. De ese total, Kicillof garantizó que 250.000 millones se entregarán en cinco cuotas que se pagarán en el primer semestre del año que viene, independientemente del ritmo con el que contraiga la deuda la Provincia.

Pero fuertes ligadas a la presidencia de Diputados aseguraron que el radicalismo puso una objeción respecto del modo en que estaba redactado el articulado referido a ese punto, que según ese sector no reflejaba el acuerdo verbal que se había alcanzado. Finalmente, hubo entendimiento cuando se redactó.

Otro tema que llevó muchas horas de discusión fue la negociación por los cargos del Banco Provincia. Finalmente horas más tarde se acordó con la oposición que ampliará el directorio a 9 directores (actualmente son 8) y se crean 5 cargos de síndicos, con voz pero sin voto en el cuerpo colegiado. Todos sueldos altos. Seis de los directores corresponderían al oficialismo (el kicillofismo, La Cámpora y el massismo) y tres para la oposición (el monzoista Marcelo Daletto, Matías Ranzini del PRO y el libertario Fernando Rozas. El radical Fernando Pérez (hijo del reconocido dirigente quilmeño Carlos Pérez Gresia) trocaría cada año el lugar de director con Daletto.

Kicillof resistió la ampliación del directorio del Banco, pero acabó cediendo y resultó una de las claves de acuerdo. Para hacer los cambios en el directorio del Banco hubo que modificar su Carta Orgánica -un decreto-ley emitido durante la última dictadura, en 1979-, lo que obligó a votar una ley por separado del endeudamiento-.