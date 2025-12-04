Kicillof consiguió la ley para tomar deuda: concesiones en el BaPro destrabaron una negociación tensa
Kicillof consiguió la ley para tomar deuda: concesiones en el BaPro destrabaron una negociación tensa
La última fecha del Clausura ‘96 pudo cambiar la historia de los clásicos platenses. Fue empate 1-1 y eso privó al equipo albiazul de dar la vuelta en cancha del albirrojo. El lunes volverán a jugar un partido con una relevancia similar pese a que no hay título en juego
Para muchos el partido del lunes asoma como el más importante de la historia. Sin dudas que es el de mayor relevancia de este siglo pero hubo otros que marcaron el termómetro de la Ciudad y paralizaron corazones como lo hará este del feriado 8/12. Es que el 18 de agosto de 1996 se jugó el que se llamó -también- “El clásico del siglo”.
Fue en la vieja cancha de Estudiantes y puse frente a frente a dos grandísimos equipos. El Lobo estaba mejor y llegaba con cuatro victorias al hilo y algunas goleadas para prestar atención: 6-0 a Racing la fecha anterior y un 4-0 a Rosario Central. Además 2-1 a River en el Monumental y un triunfo por el mismo resultado sobre Banfield, de visitante.
Ese equipo que dirigía Carlos Timoteo Griguol jugaba bien. Muy bien. Tenía a los Mellizos “a punto caramelo”, al Pampa Sosa que no paraba de meter goles y una defensa con m,ucha experiencia con Enzo Noce en el arco, Guillermo Sanguinetti en un lateral y , Jorge San Esteban.
Gimnasia llegó a ese partido con 38 puntos, uno menos que Vélez, que en su cancha recibía a Independiente. Por eso la importancia del clásico: si el Lobo ganaba y Vélez perdía podía conseguir su primer título oficial de liga en el escenario del rival de toda su vida. Si ganaba y el Fortín emptaba jugaban un desempate, lo mismo que en caso de empate en 57 y 1 más derrota del Fortín en Liniers.
Del otro lado Estudiantes no era un rival así nomás. Tenía lo suyo y hasta unas fechas atrás había sido uno de los protagonistas del campeonato. Un empate agónico de Platense lo perjudicó. Si bien no llegó con chances de campeonar, había estado en la pelea hasta un ratito antes.
La Ciudad fue un infierno toda la semana, como esta. Nervios, especulaciones y un país con los ojos puestos en lo que podía suceder. El morbo de un todo un país futbolero se dio la mano en lo que podía suceder en La Plata.
“A los 10 minutos se grita un gol”, el folleto que se entregó en el ingreso de los hinhas del Pincha. Por un momenbto reinó la confusión porque muchos creían que Vélez iba ganando (en esa época no existían los celulares). Eso sucedió y entonó a los locales que empezaron a empujar al punto que promediando ese primer tiempo llegaron al gol, por intermedio de Claudio París.
A 65 kilómetros no pasaba mucho. El equipo del Pelado Piazza no podía contra el Rojo, que jugaba mejor. Nada estaba cerrado en esa última fecha que obligó a que nunca más los torneos tengan un clásico en el final de un campeonato.
El segundo tiempo empezó a cambiar. Estudiantes se fue cansando, Gimnasia mejorando y en dos minutos pasó de todo: desborde por la izquierda en La Plata, centro y cabezazo al gol de Roberto Sosa. En simultáneo penal para Independiente. Pateó Jorge Burruchaga y atajó José Luis Chilavert. Las tribunas, en 57 y 1, habían invertido su fervor. Iban 18 minutos y mucho por jugarse.
El Lobo fue por el gol que le diera el partido desempate o la gloria, porque Vélez no podía pasar la mitad de la cancha. Se fue expalsado el Topo Sanguinetti por doble amarilla pero no cambió la temática: la visita siguió atacando y forzó centros que paralizaron corazones.
El final fue de un silencio tenso. De los dos lados. La gente entendió que se estaba jugando un partido que podía cambiar la historia. El Viejo Griguol mandó a la cancha al Flaco Morant por Yllana. Algunos pensaron que era defensivo pero no: lo mandó a jugar de delantero junto al Pampa Sosa. Y tuvo una chance clarísimas para ganar el partido. También un cabezazo del Guly. Solo en la jugada que Pereyra despejó en la línea un remate de Martín Palermo pudo tomar aire Estudiantes.
En aquellos años Guillermo y Palermo no se querían ni un poco. La imagen de la previa recorrió el mundo: cada uno mirando para otro lado a la hora de darse la mano. El tiempo los acercó y hoy son íntimos amigos. La vida misma.
Claramente el empate desató la fiesta en la tribuna local. Sus hinchas pudieron respirar tranquilos y cargar a sus rivales. El Mellizo Guillermo se lamentó pero de inmediato sus compañeros lo levantaron para no mostrar esa imagen. Gimnasia tuvo la chance de jugar un partido contra Racing, cuatro días después, para definir al otro clasificado a la Copa Libertadores. Tampoco tuvo suerte: perdió 1-0 con un gol en tiempo suplementario.
Estudiantes (1): Carlos Bossio; Leo Ramos, Ariel Zapata, Ricardo Rojas; Claudio París, Raúl Cascini, Manuel S. Aguilar y Gastón Córdoba; Martín Palermo, Bernardo Romeo y Martín Mazzuco. DT: Daniel Antonio Córdoba.
Gimnasia (1): Enzo Noce; Guillermo Sanguinetti, Jorge San Esteban, Ariel Pereyra, G. Larrosa, Andrés Yllana, Gustavo Barros Schelotto, Gustavo Dueña; Mario Saccone, Guillermo Barros Schelotto y Roberto Sosa. DT: Carlos Timoteo Griguol.
Goles: PT: 23’ París (E). ST 18’ Sosa (G)
Cambios: ST: Guglielminpietro por Saccone (G), 4’ Catán por Romeo (E); 8’ Azconzábal por Zapata (E); 29’ Fúriga por Mazzucco (E); y 32’ Pablo Morant por Yllana (G).
Cancha: Estudiantes
Árbitro: Javier Castrilli.
