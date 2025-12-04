En una emotiva ceremonia se entregaron los premios Impulso Deportivo a jóvenes atletas de La Plata

Nuevos nombres del BAPRO, cambios en organismos y fondos para municipios: las concesiones de Kicillof para poder tomar deuda
El Teatro Municipal Coliseo Podestá fue epicentro de la entrega de los premios Impulso Deportivo que entrega la Municipalidad de La Plata para reconocer a atletas destacados de la ciudad por su desempeño a lo largo de 2025.
“Es indudable que La Plata es cuna de grandes talentos y ustedes son un ejemplo de eso”, expresó el intendente Julio Alak, quien encabezó la ceremonia de premiación. “Los felicito en nombre de todos los platenses, son un orgullo para nuestra ciudad”, agregó el jefe comunal
Declarados de Interés Municipal, los premios estuvieron destinados a deportistas de las disciplinas ajedrez, artes marciales mixtas, atletismo, atletismo PCD, automovilismo, básquet, básquet PCD, boccia, bochas, boxeo, canotaje, cestoball, ciclismo, ecuestre, escalada deportiva, esgrima, fútbol, fútbol PCD, futsal, gimnasia aeróbica, gimnasia artística y goalball.
Además, obtuvieron el reconocimiento referentes de hándbol, hockey sobre césped, judo, karate, motociclismo, natación, natación PCD, pádel, para-ecuestre, patín, pelota, polo acuático, remo, rugby, sóftbol, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tenis de mesa PCD, tiro, tiro con arco, turf, vóley, wakeboard y yachting (vela).
Cabe destacar que los premiados surgieron de ternas previamente definidas por federaciones y asociaciones de cada actividad que luego fueron supervisadas por un Comité Asesor y finalmente sometidas a la votación de los periodistas deportivos Viviana Vila, Osvaldo Fanjul y Alejandro Tumminello.
Durante la jornada, se entregaron 170 diplomas y 50 Impulso de Plata, además de distinciones especiales.
Por otro lado, se otorgó el Impulso de Oro a Ulises Cazau (natación) y el Impulso de Oro PCD a Sandra Yanaje (fútbol PCD), máximos galardonados de la edición.
Vale señalar que el Comité Asesor estuvo integrado por el subsecretario de Deportes y Actividad Física del Municipio y exbasquetbolista Ángel Cerisola; el expresidente de la Asociación de Handball, Juan Carlos Febre; Gustavo Merbilhaa, referente del ámbito del tenis; y Nicolás Gianella en representación del básquet.
Participó de la ceremonia el presidente del Concejo Deliberante local, Marcelo Galland, junto a otras autoridades y deportistas destacados. El evento, que volvió a realizarse luego de casi una década, reunió a más de 1.100 personas.
LOS PREMIADOS
Los galardonados fueron Isis Veliz (ajedrez), Lautaro Urday (artes marciales mixtas), Matias Cano (atletismo), Paloma Vidal (atletismo PCD), Agustín Maestropaolo (automovilismo), la Selección Masculina U13 (básquet), Evangelina Paiva Barquinero (básquet PCD), Rodrigo Palacios (bochas), Mora Díaz Bertolotti (boccia), Ludmila Accomando (boxeo) y Santiago Piedras (canotaje)
También Sofía Orlovsky (cestoball), Facundo Bazzi (ciclismo), Matías Albarracín (ecuestre), Anusch Del Manzo (para ecuestre), Iván Groupierre (esgrima), Valente Pierani (fútbol), Sandra Yanaje (fútbol PCD), Dolores Schodlbauer (futsal), Sira Macías (gimnasia artística), Joaquín Presa (gimnasia aeróbica), Abril Alba Quispe (goalball) y Tomás Cardoso (hándbol).
Además, recibieron premios Pedro Fernández (hockey sobre césped), Thiago Carrizo (béisbol 5), Alem Yuma (judo), Camilo Suzuki (karate), Patricio Celi (motociclismo), Ulises Cazau (natación), Camila García (natación PCD), Zoe García Molina (escalada deportiva), Jazmín Mansilla (pádel), Ulises Loiseau Büchele (patín), Aitor Gil Najera (pelota paleta) y María Konowal (polo acuático).
Finalmente, el Impulso Deportivo fue a su vez para Matías Cordero (rugby) Maitena Di Santo (sóftbol), Victoria Rivas (taekwondo), Juan Porto (tenis), Nicolás Callaba (tenis de mesa), Loana Abigail Araujo (tenis de mesa PCD), Liza Saravia González (tiro con arco), Milo Grubisa Lunati (tiro), Daniel Eduardo Arias (turf), Rosa Reinoso (vóley), Joaquín Galván (yachting) y Santino Robuschi (wakeboard).
