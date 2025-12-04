VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense
VIDEO.- Negociaciones y tensión: por el financiamiento bonaerense
Jura con escándalo en Diputados y con el Presidente como espectador
Sarampión: alarma en La Plata por contagio en un viaje desde el Norte
VIDEO.- Gimnasia: la ilusión de los pibes se terminó en los penales
El costo de moverse: el micro no para de aumentar, pero sigue siendo lo más barato
Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense
Se firmó la paz entre Pareja y Las Fuerzas del Cielo en la Legislatura
Renunció al Senado la diputada vinculada a un escándalo narco
SIDE: desplazan al jefe pero sigue bajo control de Santiago Caputo
Entregan las primeras 8 escrituras a las empresas del Parque Industrial II
Un informe oficial confirmó el mal estado de la ruta nacional Nº3
Uber, Didi y Cabify generó cruce entre concejales K y del PRO
La Plata suma su “Fiesta de la Frutilla”: venta, talleres y música en vivo
Violentos y sin freno: la trama de un brutal asalto en Berisso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un delincuente las sustrajo de la camioneta mientras el doctor bajó un minuto para ir a la heladería de 13 y 39. Ahora necesita recuperarlas
Un cirujano cardiovascular platense atraviesa días de enorme preocupación desde que, el martes pasado al mediodía, un delincuente le sustrajo de su camioneta un portafolio con una lupa médica importada, diseñada especialmente para su visión y fundamental para las cirugías de alta complejidad que realiza. El episodio ocurrió frente a la Plaza Belgrano, en 13 y 39, en el breve lapso en el que el médico ingresó a una heladería. Ese minuto, que él mismo definió como “fatal”, fue suficiente para que alguien abriera su vehículo y se llevara un elemento que resulta irremplazable para su actividad.
El damnificado es el Dr. Carlos Cotti, de 43 años, un profesional dedicado a las cirugías cardiovasculares y a los trasplantes pulmonares en distintos centros de La Plata y Florencio Varela.
Con evidente desazón, relató a EL DIA que la lupa robada no es simplemente un instrumento más dentro de su equipamiento: es la herramienta que le permite ver y trabajar en estructuras minúsculas, en operaciones que requieren la máxima precisión.
“El aparato cuesta 3.500 dólares y hay que esperar tres meses para su fabricación en California”, detalló. Pero el valor económico no es lo único que lo inquieta: la lupa fue confeccionada de manera personalizada según su visión, lo que la vuelve inútil para cualquiera que no sea él. “No le sirve al ladrón ni para usarla ni para venderla”, remarcó. Esa particularidad es justamente la que alimenta su esperanza de recuperarla. “Si alguien sabe dónde está o puede devolverla, que me contacte por redes o la deje en alguno de los hospitales donde trabajo”, pidió casi con desesperación.
Cotti se desempeña en el Hospital Español, en el San Juan de Dios y en el Sanatorio Argentino, todos en La Plata. También integra el equipo de trasplantes pulmonares del Hospital El Cruce, en Florencio Varela. Allí realiza intervenciones complejas que, por el momento, quedaron suspendidas hasta que logre reemplazar la lupa. Incluso algunos pacientes que debían ser operados en los próximos días deberán ser derivados a otros profesionales.
El médico reconstruyó el momento del robo con una mezcla de resignación e incredulidad. “Volvía a casa al mediodía, me detuve en la heladería de 13 y 39 y bajé. Siempre llevo conmigo el portafolio porque ya tuve un robo similar hace unos años. Pero esta vez tenía mil cosas en la cabeza y lo dejé en el asiento”, lamentó. Dentro del maletín, además de la lupa importada, llevaba dos sellos de médico, recetarios y documentación laboral.
LE PUEDE INTERESAR
Makintach apunta a la Corte y suma denuncias
LE PUEDE INTERESAR
Trágico: se estrelló contra un poste y perdió la vida
Cuando volvió a su camioneta, el portafolio ya no estaba. La rapidez del robo lo llevó a sospechar que el delincuente podría haber utilizado un inhibidor de alarma. “No entiendo cómo fue tan rápido. A lo mejor usó un inhibidor para abrirla sin activar nada”, arriesgó.
La referencia al robo anterior no es menor: en 2022 le sustrajeron otra lupa de características similares, también de un vehículo y en una zona cercana. Pasó meses revisando sitios de compraventa como Marketplace con la esperanza de encontrarla, pero nunca apareció.
Por último, el Dr. Cotti refirió que el delincuente “quedó filmado por la cámara de seguridad de un comercio ubicado a metros de la heladería y que aparenta “entre 45 y 50 años”. Dichas filmaciones ya forman parte del expediente.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí