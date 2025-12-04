Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Policiales |Los instrumentos son indispensables para trasplantes pulmonares y cirugías cardiovasculares

Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense

Un delincuente las sustrajo de la camioneta mientras el doctor bajó un minuto para ir a la heladería de 13 y 39. Ahora necesita recuperarlas

Para el infarto: le roban lupas de USD 3.500 a un médico platense

La lupa que le robaron al cirujano cardiovascular en 13 y 39 / EL DIA

4 de Diciembre de 2025 | 03:35
Edición impresa

Un cirujano cardiovascular platense atraviesa días de enorme preocupación desde que, el martes pasado al mediodía, un delincuente le sustrajo de su camioneta un portafolio con una lupa médica importada, diseñada especialmente para su visión y fundamental para las cirugías de alta complejidad que realiza. El episodio ocurrió frente a la Plaza Belgrano, en 13 y 39, en el breve lapso en el que el médico ingresó a una heladería. Ese minuto, que él mismo definió como “fatal”, fue suficiente para que alguien abriera su vehículo y se llevara un elemento que resulta irremplazable para su actividad.

El damnificado es el Dr. Carlos Cotti, de 43 años, un profesional dedicado a las cirugías cardiovasculares y a los trasplantes pulmonares en distintos centros de La Plata y Florencio Varela.

Con evidente desazón, relató a EL DIA que la lupa robada no es simplemente un instrumento más dentro de su equipamiento: es la herramienta que le permite ver y trabajar en estructuras minúsculas, en operaciones que requieren la máxima precisión.

“El aparato cuesta 3.500 dólares y hay que esperar tres meses para su fabricación en California”, detalló. Pero el valor económico no es lo único que lo inquieta: la lupa fue confeccionada de manera personalizada según su visión, lo que la vuelve inútil para cualquiera que no sea él. “No le sirve al ladrón ni para usarla ni para venderla”, remarcó. Esa particularidad es justamente la que alimenta su esperanza de recuperarla. “Si alguien sabe dónde está o puede devolverla, que me contacte por redes o la deje en alguno de los hospitales donde trabajo”, pidió casi con desesperación.

Cotti se desempeña en el Hospital Español, en el San Juan de Dios y en el Sanatorio Argentino, todos en La Plata. También integra el equipo de trasplantes pulmonares del Hospital El Cruce, en Florencio Varela. Allí realiza intervenciones complejas que, por el momento, quedaron suspendidas hasta que logre reemplazar la lupa. Incluso algunos pacientes que debían ser operados en los próximos días deberán ser derivados a otros profesionales.

“Fue un minuto fatal”

El médico reconstruyó el momento del robo con una mezcla de resignación e incredulidad. “Volvía a casa al mediodía, me detuve en la heladería de 13 y 39 y bajé. Siempre llevo conmigo el portafolio porque ya tuve un robo similar hace unos años. Pero esta vez tenía mil cosas en la cabeza y lo dejé en el asiento”, lamentó. Dentro del maletín, además de la lupa importada, llevaba dos sellos de médico, recetarios y documentación laboral.

Cuando volvió a su camioneta, el portafolio ya no estaba. La rapidez del robo lo llevó a sospechar que el delincuente podría haber utilizado un inhibidor de alarma. “No entiendo cómo fue tan rápido. A lo mejor usó un inhibidor para abrirla sin activar nada”, arriesgó.

La referencia al robo anterior no es menor: en 2022 le sustrajeron otra lupa de características similares, también de un vehículo y en una zona cercana. Pasó meses revisando sitios de compraventa como Marketplace con la esperanza de encontrarla, pero nunca apareció.

Por último, el Dr. Cotti refirió que el delincuente “quedó filmado por la cámara de seguridad de un comercio ubicado a metros de la heladería y que aparenta “entre 45 y 50 años”. Dichas filmaciones ya forman parte del expediente.

 

 

