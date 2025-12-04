Nuevos nombres del BAPRO, cambios en organismos y fondos para municipios: las concesiones de Kicillof para poder tomar deuda

Finalmente, tras muchas jornadas de negociaciones, el gobernador Axel Kicillof logró que la Legislatura bonaerense aprobara la Ley de Financiamiento que le permitirá tomar deuda por 3.685 millones de dólares. Deuda que será destinada para el pago de vencimientos, la realización de obras y gastos corrientes.

La norma aprobada contempla la refinanciación de pasivos por 1.990 millones de dólares, realizar operaciones por 1.045 millones de dólares en el sector público y otorgar fondos a empresas estatales, como AUBASA y Buenos Aires Energía.

Pero además, en lo que uno de los puntos más importantes de la negociación, en especial con la oposición, la inclusión de un fondo de emergencia de 350 mil millones de pesos para los 135 municipios bonaerenses, a distribuir en cinco cuotas.

La ley obtuvo media sanción en Diputados a la 1:30hs. de esta madrugada, con 62 votos afirmativos, apenas uno más del mínimo requerido, y fue convertida en ley minutos después en el Senado con 31 votos a favor, luego de intensas negociaciones entre el oficialismo y bloques opositores.

El reparto de cargos en el BAPRO y organismos clave, la designación de nuevos consejeros generales de educación y la cobertura de vacantes en el Tribunal Fiscal de Apelación, con lugares para sectores del peronismo, el radicalismo, el massismo, el PRO y La Libertad Avanza son señalados por muchos como lo que terminó destrabando las negociaciones y así llegar a un entendimiento que permitiera aprobar la norma.

La negociación por los cargos del Banco Provincia fue lo que destrabó la negociación. Se acordó con la oposición que ampliará el Directorio a 9 directores (actualmente son 8) y se crean 5 cargos de síndicos, con voz pero sin voto en el cuerpo colegiado. Todos sueldos altos. Seis de los directores corresponderían al oficialismo (el kicillofismo, La Cámpora y el massismo) y tres para la oposición (el monzoista Marcelo Daletto, Matías Ranzini del PRO y el libertario Fernando Rozas). El radical Fernando Pérez (hijo del reconocido dirigente quilmeño Carlos Pérez Gresia) trocaría cada año el lugar de director con Daletto.

También habrá que ver si a partir de la aprobación del Financiamiento se reactivan las paritarias, que habían quedado "frenadas" tras un contacto entre Provincia y los distintos gremios pero que no se avanzó ante la expectativa puesta en qué sucedería con el pedido de endeudamiento requerido por Kicillof.

La ley forma parte del paquete económico 2026, junto al Presupuesto y la Ley Impositiva ya sancionados, y es considerada clave por el gobernador para evitar un default provincial sin afectar partidas de salud ni educación.

Kicillof necesitará ahora el aval del Gobierno nacional para emitir deuda en mercados internacionales, en un contexto de restricciones fiscales y a pocos días del recambio legislativo del 10 de diciembre, que modificará el equilibrio de fuerzas en la Legislatura.