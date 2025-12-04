La Mona Jiménez fue operado tras su show en La Plata

Asumió oficialmente Anacleto en Gimnasia: qué dijo sobre el conflicto con el plantel y el bono para el clásico
Escuchar esta nota
Después de su multitudinario concierto en La Plata, Carlos “La Mona” Jiménez tuvo que pasar por el quirófano para operarse de una hernia, intervención que se realizó sin complicaciones y de la que ya se está recuperando de manera satisfactoria.
El ícono del cuarteto permanece en reposo mientras se prepara para los compromisos que lo esperan en 2025, informó El Doce TV. La cirugía estuvo relacionada con una hernia provocada como consecuencia de una operación anterior.
De acuerdo con el parte difundido, la evolución del artista es muy buena y los médicos confían en que todo el proceso avanza dentro de lo previsto. Jiménez está cumpliendo con las indicaciones profesionales para garantizar una recuperación adecuada. La afección que derivó en esta intervención se generó luego de la operación de 2023, en la cual al músico le habían extirpado el bazo.
Lo cierto es que tras una esplenectomía, es habitual que aparezcan hernias postoperatorias, por lo que el seguimiento médico cercano y el cumplimiento del reposo son claves para evitar complicaciones. En el caso de Jiménez, remarcaron que su recuperación viene siendo óptima.
A pesar de que la cirugía estaba programada, el fin de semana previo La Mona se presentó en un show masivo en el Estadio Único de La Plata, donde brilló acompañado por invitados como el Mono de Kapanga y Carlos Tévez. La actuación generó una enorme respuesta del público y volvió a demostrar su vigencia en el escenario.
Mientras continúa priorizando su salud, los fanáticos ya lo esperan nuevamente arriba de los escenarios. La mirada está puesta en el festival Bum Bum del 10 de enero en el Kempes, donde, si todo sigue como hasta ahora, el artista podría volver a presentarse.
