Deportes |Estudiantes

El Pincha premió a todos sus deportistas

El Pincha premió a todos sus deportistas

Los ganadores

6 de Diciembre de 2025 | 03:00
Edición impresa

El Club Estudiantes distinguió a sus deportistas mayores y juveniles con los premios León y Leoncitos. Los de Oro fueron para Giuliana Stellato (Vóley superior). y Valentino Tagliaferro (Natación juvenil) y Agustina Flores (Gimnasia Artística juvenil).

Los premios León fueron los siguientes:

Natación: Josefina Balceda.

Máster: Fernando Saldaña.

Tenis: Jimena Sosa.

Patín: Berenice Vadurro.

Gimnasia Artística: Delfina Chiodini.

Vóley M: Juan Ignacio Taú.

Vóley F: Giuliana Stellato.

Judo: Alem Yuma

Boxeo: Selene Olguín.

Salvamento Acuático: Morena Fernandez Pastores.

Handball M: Conrado Cesarini.

Handball F: Isabella Intagliata Romero.

Futsal: Sebastián Lusio.

Básquet: Facundo Vallejos.

Hockey M: Juan Cruz Sibuet.

Hockey F: Felicitas Bujanzi.

Taekwondo: Melanie Guerrero.

Danza Aeróbico: Martín Cappa.

Golf: Carlos Dulbecco.

En tanto que los premios Leoncitos & Leoncitas fueron para:

Natación: Valentino Tagliaferro.

Tenis: Pedro Carosanti y Bruno DeAgustini.

Patín: Juana Balatti.

Gimnasia Artística: Agustina Flores.

Vóley M: Lorenzo Sand.

Vóley F: Agustina Pérez.

Judo: Yuma Zaira.

Salvamento: Elena De Paul

Handball Masculino: Enzo Miranda.

Handball Femenino: Tiziana Fúriga Huter.

Futsal: León Bustamante Fitte.

Básquet: Agustín Crespo.

Hockey masculino: Francisco Menvielle.

Hockey Femenino: Isabel Errea.

Taekwondo: Ciro Palacios

Golf: Severiano Rodríguez

 

