Costas cambia de nombres y ¿también de esquema táctico”

Racing continúa ajustando los detalles de cara al partido de mañana contra Boca, buscando un lugar en la final del Clausura.

En la Bombonera se jugará una final anticipada entre los últimos dos equipos grandes que quedan con vida en la competencia. Con bajas importantes como las de Santiago Sosa y Gastón Martirena (ambos suspendidos), Gustavo Costas hizo una segunda práctica de fútbol. Esta vez hubo cambios respecto a los que paró el jueves. Lo único que está claro es que los 11 para jugar el clásico no están definidos.

A diferencia del primer ensayo, esta vez se paró con tres centrales. Como hace tiempo no hace. Esto no significa que se juegue así contra Boca, pero sí que Costas quiere ver alternativas. A diferencia del jueves, esta vez entró Marco Di Césare y salió Bruno Zuculini.