Guerra contra la prensa: Trump crea el Salón de la Vergüenza

Se trata de un portal web para señalar públicamente a los medios que considera “mentirosos y manipuladores” y convocó a los ciudadanos a que hagan denuncias
Washington vuelve a arder. En un movimiento explosivo y sin precedentes, el presidente Donald Trump decidió convertirse en juez y verdugo del periodismo estadounidense, inaugurando un portal destinado a exponer públicamente a los medios que —según el gobierno— “mienten, manipulan e intentan controlar al pueblo”. Y van por todo.
La Casa Blanca lanzó la página que funcionará como una vitrina de “vergüenza pública” para periodistas y cadenas informativas. Los primeros acusados: Boston Globe, CBS News y The Independent, bautizados como los “infractores de la semana”.
Desde que llegó a la Casa Blanca, Trump convirtió la palabra “Fake News” en su marca personal, pero ahora fue más lejos: demandas judiciales contra medios como CBS News, The Wall Street Journal y The New York Times, conflicto legal abierto con Associated Press, y un plan para desmantelar servicios estatales como Voice of America.
La guerra contra la prensa dejó de ser simbólica. Se volvió institucional. Y no se queda ahí: el presidente viene acumulando agresiones verbales contra periodistas mujeres —a las que ha llamado “cerdita”, “fea por dentro y por fuera”, “terrible reportera” y hasta “estúpida” delante de cámaras— generando un clima que para muchos roza lo violento.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa, justificó el portal con una frase que ya levanta temperatura en la política estadounidense: “Estamos cansados de soportar ataques y noticias falsas. Alguien tiene que exponerlos”.
Además, la Casa Blanca convoca al público a realizar denuncias abiertas para que el pueblo señale a los medios. Sí: ahora los ciudadanos pueden enviar ejemplos de presunto sesgo periodístico.
La presidencia llama a colaborar como si se tratara de una campaña nacional de vigilancia.
“La cantidad de noticias falsas es inmanejable. Necesitamos la ayuda del pueblo estadounidense”. El mensaje es claro: Trump quiere que la gente denuncie a la prensa.
Mientras incendia a la prensa, Trump sigue obsesionado con ella. Según Axios, ningún otro presidente de la historia reciente vivió tan pegado a los titulares, a los noticieros, a los periodistas.
Jim VandeHei, CEO de Axios, lo resumió con ironía quirúrgica: “Devora noticias como papas fritas calientes de McDonald’s”. Lee todo. Llama a periodistas. Les responde. Los insulta. Los necesita. Una guerra que alimenta y que lo alimenta.
El portal no solo expone artículos: tiene un Top 21 de medios acusados por “manipulación”.
The Washington Post encabeza la lista con 5 menciones. Le siguen CBS y MS NOW con 4 cada uno.
La curiosidad (o evidencia, según críticos): ningún medio conservador aparece señalado.
El Washington Post respondió con frialdad quirúrgica: “Estamos orgullosos de nuestro periodismo riguroso y preciso”.
La derecha aplaude. Otros lo ven como un peligro.
El Media Research Center, vigilante conservador desde 1987, celebró la iniciativa como si fuera un premio largamente esperado. Para ellos, llegó la hora de desenmascarar a la “prensa liberal”.
Pero VandeHei, desde Axios, lanzó la advertencia más inquietante: “Lo que daña al país es que la gente ya no sabe qué creer”.
La desconfianza crece. La grieta informativa también. Y en el corazón del poder, un presidente crea un Salón de la Vergüenza como arma política.
La guerra contra los medios ya no es una metáfora. Es un portal web con nombres, acusaciones y aplausos.
