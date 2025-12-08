“Régimen criminal”: EE UU le apunta fuerte a Maduro

El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final
Washington calificó de “vil” al gobierno chavista, luego de que Venezuela admitiera la muerte del dirigente opositor Alfredo Díaz, encarcelado un año atrás por “terrorismo”
Venezuela reconoció ayer la muerte de un dirigente opositor encarcelado desde hace un año, mientras Washington tildó de “vil” al gobierno del mandatario Nicolás Maduro en medio de la creciente presión militar estadounidense en la región.
Alfredo Díaz había sido arrestado en el punto más caliente de la crisis poselectoral desatada tras las controvertidas elecciones de julio de 2024 en las que Maduro fue proclamado para un tercer mandato. La oposición denuncia fraude y reivindica el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia, en el exilio.
El ministerio para el Servicio Penitenciario informó el fallecimiento del opositor de 56 años, señalado por “terrorismo” e “instigación al odio”.
“Estaba siendo procesado, con plena garantía de sus derechos, de acuerdo al ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica”, aseguró en un comunicado.
“El día sábado 6 diciembre de 2025, A las 6:33 horas, el ciudadano Alfredo Javier Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio (...) fue trasladado al Hospital Clínico Universitario; donde ingresó y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después”, agregó el texto.
Díaz, quien fue gobernador del estado Nueva Esparta entre 2017 y 2021, es el sexto miembro de la oposición en morir en prisión desde noviembre de 2024.
“La muerte del prisionero político venezolano Alfredo Díaz, quien fue detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, El Helicoide, es otro recordatorio de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro”, indicó el Departamento de Estado estadounidense en la cuenta en X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. La reacción de Washington ocurre cuando una flotilla estadounidense, que incluye al portaviones más grande del mundo, ejecuta operaciones antinarcóticos en el Caribe. Caracas afirma que las maniobras emprendidas por la administración de Trump buscan derrocar a Maduro.
La dirigente opositora María Corina Machado, en la clandestinidad desde hace más de un año y recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, dijo que la muerte de Díaz “se suma a una alarmante y dolorosa cadena de fallecimientos de presos políticos detenidos en el contexto de la represión poselectoral del 28 de julio”.
“Las circunstancias de estas muertes -que incluyen la negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes- revelan un patrón sostenido de represión estatal”, indicó Machado, en una declaración conjunta con González Urrutia. Díaz estaba detenido en la sede del servicio de inteligencia nacional (Sebin), un lugar descrito como un “centro de tortura” por la oposición venezolana y activistas de derechos humanos.
