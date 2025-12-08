El mensaje de Juan Sebastián Verón a los hinchas tras el clásico

Juan Sebastián Verón se dirigió a los hinchas de Estudiantes tras el triunfo en el Bosque ante Gimnasia que le dio el pase a la final. Ahora, el Pincha deberá viajar a Santiago del Estero para jugar con Racing en el Madre de Ciudades.

A través de sus historias de Instagram, la Bruja Verón compartió la postal del resultado y los festejos de los jugadores y agregó: “¡Vamos nosotros!”. Mientras tanto, el pueblo pincharrata continúa los festejos.

El presidente de Estudiantes apoyó al equipo y al cuerpo técnico, en medio de la tensa relación que mantiene el club con la AFA. Vale recordar que Verón fue sancionado con la prohibición de ejercer su cargo por seis meses.



