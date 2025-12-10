La AFA designó a los árbitros de la Final del Torneo Clausura que disputarán Racing y Estudiantes este sábado a las 21 hs en el Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

La terna arbitral estará encabezada por Nicolás Ramírez, En el VAR estará Héctor Paletta y se podrá ver tanto por TNT Sports como por ESPN Premium.

Mientras tanto, los hinchas esperan a las 18 hs de este miércoles para poder acceder a las entradas. La institución pincharrata confirmó que sacará micros desde UNO a precios accesibles para ayudar a los asociados a viajar.

Sábado 13 de diciembre

21.00 Racing – Estudiantes (Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo

Quinto árbitro: Mariana Dure

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Hernán Mastrángelo