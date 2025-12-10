¡Grande, Pato!: Fillol retomó la secundaria y se sacó un 10 en su primer examen

Crece la disputa con la Provincia: el Gobierno que no autorizará más deuda
Crece la disputa con la Provincia: el Gobierno que no autorizará más deuda
Ubaldo Matildo “Pato” Fillol, arquero campeón del mundo con la Selección argentina en 1978, compartió su alegría luego de retomar los estudios de nivel secundario y sacarse un 10 en su primer examen.
El histórico arquero de la Selección argentina, que en julio cumplió 75 años, publicó un video en sus redes sociales, donde contó sobre su decisión de terminar los estudios y cómo fue rendir su primer examen.
“Voy a rendir Geografía. Hace dos meses decidí terminar el secundario y pude inscribirme para esta materia, la única del año y la rendimos bárbaro”, comenzó Fillol en el video. Además, reveló: “Eran 20 preguntas y le erramos en una o dos de verdadero o falso, pero bueno, está dentro de la calificación de 10”. Por último, le agradeció a los profesores: "Me ayudaron mucho, tuve seis o siete reuniones con ellos y fue fundamental”.
Fillol comenzó su carrera como futbolista profesional en 1969, año en el que atajó un solo partido en el Torneo Metropolitano de 1969 para Quilmes. Luego de disputar el Metropolitano de 1970 para el “Cervecero”, se fue a Racing, donde se desempeñó entre 1972 y 1973 y de 1987 a 1989 en su segundo periodo en la “Academia”.
El “Pato” tuvo una larga trayectoria en River, donde se desempeñó desde 1973 hasta 1973, mientras que también defendió los arcos de Argentinos Juniors (1983), Flamengo (1984 a 1985), Atlético de Madrid (1985 a 1986) y Vélez (1989 a 1990).__IP__
En su palmarés hay varios títulos locales con River, una Supercopa de España con el Atlético de Madrid, la Supercopa Sudamericana con Racing y dos campeonatos regionales con el Flamengo. Sin embargo, lo más destacado de su trayectoria es la obtención del Mundial 1978, donde fue fundamental para que los dirigidos por César Luis Menotti levanten la Copa del Mundo por primera vez en su historia.
