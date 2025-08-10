Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Operativo en la zona de la Terminal de Ómnibus

De sus 54 años estuvo 17 preso, pero salió de la cárcel para volver a robar

De sus 54 años estuvo 17 preso, pero salió de la cárcel para volver a robar
10 de Agosto de 2025 | 02:42
Un violento robo a una dietética, ocurrido en las últimas horas en pleno centro de La Plata,terminó con la detención de un hombre de 54 años con un extenso prontuario delictivo, que incluso había recuperado la libertad hace poco más de un año tras cumplir 17 años de prisión por un homicidio en ocasión de robo.

El hecho ocurrió el viernes pasado en el local “Quokka”, un comercio de calles 4 y 40.

Según el relato de la víctima, de 32 años, el asaltante ingresó armado, la golpeó, la ató y se apoderó de la recaudación.

Rápidamente, con las características aportadas, oficiales de la Policía Motorizada y del Grupo Táctico Operativo montaron un operativo cerrojo y lograron detener al implicado a pocas cuadras, en la intersección de 4 y 42.

Según fuentes policiales, el detenido fue identificado como Walter Gustavo Flores, quien tiene domicilio en Florencio Varela.

En su poder llevaba un arma de utilería y tenía en su poder $180.000 en efectivo, un anillo de oro, tres celulares, un cordón negro, un gorro rojo y un barbijo negro, elementos que habían sido robados del negocio saludable.

Al ser ingresado en la comisaría, se comprobó que el imputado tenía un pedido de captura desde octubre de 2023 por un robo agravado con uso de arma de fuego no apta para el disparo, con intervención de la UFI N° 1 de Berazategui.

Su prontuario incluye una causa por homicidio en ocasión de robo, tenencia ilegal de arma de guerra, falsificación de documentos, narcotráfico y múltiples asaltos cometidos desde 2002.

Por último, ahora interviene ahora la Fiscalía N° 17 de La Plata, a cargo de María Eugenia Di Lorenzo, que avaló el operativo policial y dispuso que el detenido sea trasladado a primera hora para la declaración indagatoria.

Después tendrá que definirse bajo qué órgano judicial se queda Flores en custodia, ya que vendrían algunas cuestiones de competencia por resolverse.

 

