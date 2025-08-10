Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Horror en Córdoba

Detuvieron a un hombre por abusar de su hija

Detuvieron a un hombre por abusar de su hija
10 de Agosto de 2025 | 02:41
Un hombre de 32 años fue detenido este viernes en Pampayasta Sud, en el sur de Córdoba, acusado de abusar sexualmente de su hija de 11 años.

Según la información que se difundió del casoi, la investigación comenzó la semana pasada, cuando la niña fue llevada al hospital de General Deheza por un fuerte dolor abdominal.

Allí, los médicos sospecharon de una apendicitis y decidieron operarla de urgencia, pero ante la gravedad de su cuadro, fue derivada al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto.

En este hospital, los especialistas detectaron que la menor sufría una grave infección vaginal producto de abusos sexuales. Debido a su estado, la niña debió ser intervenida quirúrgicamente e internada durante una semana en terapia intensiva.

El personal médico realizó la denuncia, lo que activó el protocolo de actuación. Luego, una vez que su salud mejoró, la menor declaró en Cámara Gesell y brindó detalles que señalaron como principal sospechoso a su padre.

Tras su testimonio, la Policía allanó la vivienda del acusado y concretó su detención, por lo que el hombre quedó a disposición de la Justicia, acusado de abuso sexual agravado.

La menor permaneció más de una semana internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital San Antonio de Padua, donde recibió atención médica para estabilizar su cuadro, que representaba un riesgo para su vida.

Actualmente, continúa su recuperación y recibe asistencia de un equipo multidisciplinario especializado en atención psicológica, al igual que su madre y otros familiares cercanos.

 

