Fin de semana en la Estación Provincial: actividades gratuitas para toda la familia

13 de Agosto de 2025 | 16:49

Se viene otro fin de semana a pura actividad al aire libre en Meridiano V. La Estación Provincial vivirá el feriado del viernes y el Día del Niño con propuestas gratuitas para toda la familia.

Desde música en vivo, pasando por ferias artesanales y muestras fotográficas hasta clases abiertas de baile, los vecinos de La Plata pueden disfrutar del fin de semana con diferentes planes.

Agenda completa

Viernes 15

REGINA BAUZÁ EN FORMATO TRÍO

Rock/Country/Blues

La cantante platense de Country/Blues Regina Bauzá, vuelve a Meridiano V acompañada de dos grandes músicos puristas del estilo!

Guillermo Gutierrez en guitarra eléctrica y Paul Lepompier en armónica!

Una combinación explosiva!

15.00 hs.

Playón

A la gorra

SATORI FUNK

16.30 hs.

Playón

A la gorra

Sábado 16

FERIA DEL PLAYÓN

Desde las 14.00 hs.

Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

Playón

EL RUIDO DE LAS NUBES

15.00 hs.

Playón

A la gorra

PÁJARO Y LOS AMORES

16.30 hs.

Playón

A la gorra

RÍO

Muestra fotográfica

18.00 hs.

Planta Alta

Domingo 17

FERIA DEL PLAYÓN

Desde las 14.00 hs.

Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.

Playón

Gratis

ESPECIAL DÍA DE LAS INFANCIAS

Actividades plásticas, juegos de mesa, sorteos

Desde las 15.00 hs.

Playón

Gratis

ENSAYO ABIERTO ORQUESTA BIG BEND

Desde las 15.30 hs.

Planta Alta

REWIND CLASSICS

16.30 hs.

Playón

A la gorra

CLASE DE SWING ABIERTA Y GRATUITA

a cargo de Flor y Rober de @swingoutstudiolp

17.30 hs.

Planta Alta

Gratis