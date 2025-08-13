Fin de semana en la Estación Provincial: actividades gratuitas para toda la familia

Estudiantes iguala 0 a 0 con Cerro Porteño en la ida por los octavos de final de la Copa Libertadores
Se viene otro fin de semana a pura actividad al aire libre en Meridiano V. La Estación Provincial vivirá el feriado del viernes y el Día del Niño con propuestas gratuitas para toda la familia.
Desde música en vivo, pasando por ferias artesanales y muestras fotográficas hasta clases abiertas de baile, los vecinos de La Plata pueden disfrutar del fin de semana con diferentes planes.
Viernes 15
REGINA BAUZÁ EN FORMATO TRÍO
Rock/Country/Blues
La cantante platense de Country/Blues Regina Bauzá, vuelve a Meridiano V acompañada de dos grandes músicos puristas del estilo!
Guillermo Gutierrez en guitarra eléctrica y Paul Lepompier en armónica!
Una combinación explosiva!
15.00 hs.
Playón
A la gorra
SATORI FUNK
16.30 hs.
Playón
A la gorra
Sábado 16
FERIA DEL PLAYÓN
Desde las 14.00 hs.
Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.
Playón
EL RUIDO DE LAS NUBES
15.00 hs.
Playón
A la gorra
PÁJARO Y LOS AMORES
16.30 hs.
Playón
A la gorra
RÍO
Muestra fotográfica
18.00 hs.
Planta Alta
Domingo 17
FERIA DEL PLAYÓN
Desde las 14.00 hs.
Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.
Playón
Gratis
ESPECIAL DÍA DE LAS INFANCIAS
Actividades plásticas, juegos de mesa, sorteos
Desde las 15.00 hs.
Playón
Gratis
ENSAYO ABIERTO ORQUESTA BIG BEND
Desde las 15.30 hs.
Planta Alta
REWIND CLASSICS
16.30 hs.
Playón
A la gorra
CLASE DE SWING ABIERTA Y GRATUITA
a cargo de Flor y Rober de @swingoutstudiolp
17.30 hs.
Planta Alta
Gratis
