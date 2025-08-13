Pidieron indagar por encubrimiento al dueño de la casa del terror en Coghlan

La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar
La causa por la muerte de Diego Fernández Lima, el joven de 16 años desaparecido en julio de 1984, avanzó esta semana hacia una nueva etapa judicial. El fiscal a cargo del caso solicitó la indagatoria por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia para Cristian Graf, cuyo domicilio en Coghlan fue el lugar donde permanecieron enterrados los restos del adolescente durante 41 años y en el que actualmente vive su madre.
El requerimiento de Martín López Perrando, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61, presentado junto al secretario Leandro Alonso, fue elevado al juez Alejandro Litvack, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal N° 56.
En su dictamen, López Perrando sostuvo que, aunque no fue posible determinar la autoría material del homicidio, sí se acreditó que la víctima “fue asesinada y ocultada en el interior de la finca que habitó y habita” el imputado.
Según el fiscal, el hombre ejecutó “diversas maniobras tendientes a encubrir la averiguación de la verdad” inmediatamente después del hallazgo de los restos.
También afirmó que realizó manifestaciones para desviar la investigación “con la inequívoca finalidad de garantizar la impunidad de su/s autor/es” y que “buscó silenciar el crimen de Diego Fernández”.
El escrito detalla que, cuando comenzaron trabajos de excavación en un terreno lindero a su vivienda, el acusado se mostró “preocupado” y advirtió a los obreros que no cortaran un árbol cercano a la medianera. Tras el hallazgo, habría ensayado distintas explicaciones, desde la existencia de una iglesia donde se habrían enterrado personas hasta la versión de que los restos llegaron inadvertidamente cuando solicitó tierra para rellenar su terreno.
La investigación estableció que el imputado y Fernández Lima fueron compañeros en la Escuela Nacional de Educación Técnica N°36 y compartían interés por las motos. Para el fiscal, las coincidencias confirmaron que el acusado conocía la existencia del cadáver en el fondo de su casa.
El cuerpo de Fernández Lima fue hallado por casualidad en mayo pasado en el fondo del chalet donde viven los Graf, contiguo a una obra en construcción.
El joven había desaparecido tras salir de su casa y nunca llegó a su destino.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó su identidad mediante pericias genéticas y detectó lesiones con arma blanca en las costillas, además de señales de manipulación del cadáver posterior al fallecimiento. Aunque el caso está prescripto, se busca avanzar con un juicio por la verdad, en busca de respuestas sobre lo sucedido en las últimas horas de vida de Diego y los responsables del crimen.
Adrián Farías, un trabajador de la televisión contó que fue compañero de Diego Fernández Lima y Cristian Graf en un colegio de repetidores y que el chico desaparecido desde 1984 y cuyos restos fueron hallados en una casa de Coghlan lo habría querido abusar en el baño del colegio.
“Es para dar una testimonial de lo que pasó en ese momento y para aportar datos de la personalidad de Fernández Lima”, indicó el hombre en el canal América y agregó que Fernández “era bastante problemático, intentó violarme en el baño del colegio”.
Su relato, demás está decirlo, generó una catarata de críticas por las redes sociales.
