Las motos copan una vereda a pasos del Ministerio de Seguridad en La Plata: denuncian que "no se puede pasar"

El "estacioná donde quieras", la problemática referida al estacionamiento indebido en La Plata, ya no abarca solamente a los conductores que dejan sus autos apardados en cualquier lugar. Desde hace un tiempo, la cuestión surgida a partir de la falta de espacio apropiado para estacionar en la Ciudad se extendió también a las motos.

Tal es así que la rambla de la avenida 51, ubicada hacia uno de los laterales del Ministerio de Seguridad bonaerense -en el tramo comprendido entre las calles 2 y 3-, devino últimamente en un verdadero estacionamiento para vehículos de dos ruedas.

Los vecinos, que no se acostumbran a este nuevo paisaje cotidiano, afirmaron que el principal problema de que los conductores dejen sus motos sobre la rambla es que "prácticamente no podemos pasar". "No es posible andar por ese sector; no se puede ni cruzar la calle debido a que no se puede circular por la gran cantidad de motos aparcadas arriba de la avenida 51", señalaron.

A su vez, describieron que "las motos están pegadas una al lado de la otra hasta formar una especie de cordón, con lo cual no se puede pasar, es un desastre".

En ese marco, advirtieron que el panorama "se agrava cada día porque hay cada vez más motos". "No hay control, dejan hacer lo que quieren. Esperemos que las autoridades tomen medidas", manifestaron.



