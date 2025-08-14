Alrededor de las plazas, sin estacionamiento

Las principales de calle 7 y la de 44 y 25, las posibles afectadas / Web

La Plaza San Martín, Italia, Rocha y la 19 de Noviembre -la de 44 y 25- podrían verse alcanzadas por el proyecto que presentó ayer el Ejecutivo Municipal en el Concejo Deliberante: propone prohibir por ordenanza el estacionamiento en todo el contorno.

Tras la presentación, el proyecto queda en manos del deliberativo local para su análisis.

¿El objetivo? Ganar agilización del tránsito en torno a las paradas de micros con mayor demanda. Esto se enmarca en un plan más amplio que promete incluir cambios en el transporte público local.

LAS POSIBLES ZONAS AFECTADAS

En relación a la Plaza 19 de Noviembre, las intersecciones afectadas son la mano ascendente y descendente de la avenida 44.

En cuanto a Plaza Italia, podrían verse afectadas las intersecciones de avenida 44 y diagonal 74 -tramo de numerales que van 0 a 25 (descendente) y 100 a 125 (ascendente)-; diagonal 74 y avenida 7 -tramo de numerales de 25 a 50 (descendente) y 125 a 150 (ascendente).

También, avenida 7 y diagonal 77, ascendente y descendente; diagonal 77 y avenida 44, ascendente y descendente.

Asimismo, calle 49 entre 6 y 7, mano par; calle 54, entre avenida 13 y 14, mano par e impar; Plaza Rocha, entre avenida 60 y diagonal 78 -tramo de numerales de 0 a 25 (descendente)-; Plaza Rocha entre diagonal 78 y avenida 7, numerales de 25 a 50 (descendente); y Plaza Rocha entre diagonal 78 y avenida 7, numerales de 125 a 150 (ascendente).