Alumnos construyen una casa para afectados por las inundaciones

El avance de la vivienda que realizan en el colegio técnico

En uno de los talleres de la Escuela Técnica N°5 de La Plata (calle 76 entre 7 y 8), un grupo de estudiantes convierte planos y sueños en realidad: una vivienda pensada para dar respuesta rápida y segura a familias afectadas por las inundaciones.

Jonas Vuitra, uno de los alumnos que participa del proyecto, contó que la idea nació a partir de las tragedias hídricas que golpearon a La Plata y Bahía Blanca.

“Este proyecto fue pensado porque se puede colocar en cualquier zona y otorgar un espacio cómodo para las personas afectadas”, explicó.

SISTEMA

La construcción utiliza el sistema Steel Framing, basado en perfiles de acero liviano, que permite montar la casa en apenas tres días si el equipo es profesional.

“A diferencia de la construcción tradicional con ladrillos y hormigón, este método es rápido, resistente y no depende de cemento salvo para los cimientos, que se hacen con pilotines de hormigón armado”, detalló Vuitra.

La vivienda se eleva a una altura segura y cuenta con un sistema de recolección de agua de lluvia para consumo humano y uso doméstico, además de sensores automatizados para encender luces y canillas. En el techo, paneles solares garantizarán energía incluso en situaciones donde la red eléctrica esté cortada.

“Es importante que se sepa que esto no es un prototipo en papel: se está construyendo de verdad en nuestra escuela. Está financiada por un profesor de la especialidad Construcciones, sin ayuda del Estado”, aclara el joven.

El proyecto avanza lentamente, ya que los estudiantes trabajan los viernes por la mañana, cuatro horas a la semana, mientras cursan otras materias y desarrollan diferentes proyectos durante el año.

Sin embargo, la dedicación no decae, aseguran en el establecimiento educativo.

“Queremos que se conozca el proyecto porque hay que mostrar lo bueno de nuestra educación y que los platenses sepan cómo está creciendo la educación técnica en nuestra ciudad”, concluyó el alumno, portavoz de un grupo que combina saber técnico, compromiso social y soluciones concretas para quienes más lo necesitan.

Según cuentan en la escuela, el proyecto de la casa tiene un largo tiempo.

“Durante todo el año lectivo antes de arrancar a hacer la práctica, tenemos conocimiento teórico, aprendemos sobre cuidados personales en la construcción, sumado a que tenemos otros proyectos por eso tardamos en avanzar con la construcción”, comentó el alumno que busca difundir el proyecto.

Según se pudo saber, el proyecto está en un avance del 50 al 60 por ciento y surgió en el contexto de competencias intercolegiales sobre propuestas de innovación a nivel provincial y nacional.

La idea de quienes forman parte de esta iniciativa es presentarlo a la Municipalidad o alguna empresa para que pueda ser financiado y transformarse en una herramienta de respuestas para quienes lo precisen.