La mamá de un presunto femicida pide la libertad

Milei lanza la campaña con un acto en La Plata: a qué hora arranca y quiénes estarán presentes
Súper Cartonazo por $8.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA
Revuelo político por el fentanilo: recusación y pedidos de informes
El virus respiratorio no para y hay alarma por las camas pediátricas
Baja confirmada en Gimnasia: Silva Torrejón no se recuperó y se pierde el partido con Lanús
SOLICITADA.- La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre la crisis sanitaria por contaminación de fentanilo
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Marcha atrás: vuelven a cambiar los lugares de votación en La Matanza
Damnificado de $Libra habla de “escándalo” y pide detenciones
Ni Cristina ni los demás condenados pagaron lo que ordenó el tribunal
¿Cuál es el mayorista con los juguetes y electrodomésticos más baratos en el Mes de la Niñez?
VIDEO. Luana Simioni: “Hay que frenar a la derecha en la Ciudad”
VIDEO. Néstor Rotela: “Necesitamos seguridad y clubes de barrio”
Nicoletti impulsa en La Plata el modelo de gestión local de Tandil
¿Seguirá la luz verde en la Justicia para las falsas denuncias?
Los familiares de víctimas en el Italiano ya se presentaron en el expediente
Ventas del Día del Niño, lentas: comercios le apuntan al fin de semana
Zorros en el Centro: creen que los traen del campo y escapan o los abandonan
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Adriana Raquel Oviedo (64), la mamá del presunto femicida del barrio El Carmen de Berisso, que se encuentra detenida porque en su casa, muy cercana a la escena del crimen, encontraron dos armas de fuego, insiste con la excarcelación.
Si bien ese planteo fue rechazado por el juez de garantías Agustín Crispo, su defensa oficial se alzó a la instancia de revisión en la Cámara Penal.
Fue la doctora María Raquel Ponzinibbio, quien presentó un escrito donde se agravia de la resolución impugnada “en cuanto los riesgos procesales esgrimidos por el magistrado garante para justificar su decisión no tienen vinculación alguna con la imputación que efectivamente pesa sobre mi asistida, mientras se distancian ostensiblemente de la valoración sobre sus circunstancias personales”.
Ponzinibbio, en principio, sostuvo que Oviedo no está imputada en la causa que lo tiene preso a su hijo, Nicolás “Garrincha” Castro, acusado de matar de dos balazos a su esposa, Yésica Duarte, quien dejó cinco hijos de otras relaciones.
“Mi asistida no se encuentra imputada respecto a ese hecho, ni se la ha siquiera individualizado con algún posible grado de participación. Tampoco se vislumbra, en un eventual ejercicio de probabilidad, la chance de imputarle a ella un delito conexo”, expresó la defensora en su planteo recursivo.
También argumentó que las armas halladas en el domicilio de Oviedo no son las utilizadas en el hecho principal. Por ende, no tendría sustento fáctico ni jurídico mantenerla en prisión, más cuando sufre problemas de salud propios de su edad.
LE PUEDE INTERESAR
Sobreseído por abuso sexual, recibió un bozal legal para no hablar del caso
LE PUEDE INTERESAR
Así son los días de la imputada con arresto domiciliario
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí