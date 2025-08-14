La mamá de un presunto femicida pide la libertad

Adriana Raquel Oviedo (64), la mamá del presunto femicida del barrio El Carmen de Berisso, que se encuentra detenida porque en su casa, muy cercana a la escena del crimen, encontraron dos armas de fuego, insiste con la excarcelación.

Si bien ese planteo fue rechazado por el juez de garantías Agustín Crispo, su defensa oficial se alzó a la instancia de revisión en la Cámara Penal.

Fue la doctora María Raquel Ponzinibbio, quien presentó un escrito donde se agravia de la resolución impugnada “en cuanto los riesgos procesales esgrimidos por el magistrado garante para justificar su decisión no tienen vinculación alguna con la imputación que efectivamente pesa sobre mi asistida, mientras se distancian ostensiblemente de la valoración sobre sus circunstancias personales”.

Ponzinibbio, en principio, sostuvo que Oviedo no está imputada en la causa que lo tiene preso a su hijo, Nicolás “Garrincha” Castro, acusado de matar de dos balazos a su esposa, Yésica Duarte, quien dejó cinco hijos de otras relaciones.

“Mi asistida no se encuentra imputada respecto a ese hecho, ni se la ha siquiera individualizado con algún posible grado de participación. Tampoco se vislumbra, en un eventual ejercicio de probabilidad, la chance de imputarle a ella un delito conexo”, expresó la defensora en su planteo recursivo.

También argumentó que las armas halladas en el domicilio de Oviedo no son las utilizadas en el hecho principal. Por ende, no tendría sustento fáctico ni jurídico mantenerla en prisión, más cuando sufre problemas de salud propios de su edad.