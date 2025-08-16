Una banda de “polichorros” le robó una fortuna a quinteros en Etcheverry

Una familia de quinteros de nacionalidad boliviana vivió momentos de miedo e incertidumbre durante un millonario asalto a mano armada cometido por un grupo de delincuentes, vestido con ropa policial, en la localidad platense de Ángel Etcheverry.

Así pudo saberlo este diario de fuentes del caso, quienes precisaron que el audaz atraco se produjo en una quinta ubicada en las calles 238 y 84.

Uno de los investigadores, dio a conocer que la banda llegó al lugar “a las 5 de la tarde del jueves, en un auto rojo y a toda velocidad”.

“Los que llegaron con el coche hasta el sector del invernáculo y la casa de esta familia boliviana eran dos, mientras que un cómplice se quedó esperando afuera”, agregó.

Posteriormente, el pesquisa relató que al momento de iniciarse este episodio de inseguridad “la mujer de 34 años que alquila esas tierras se encontraba trabajando en el invernáculo, mientras que su esposo había viajado a Bolivia para visitar a su madre”.

“Pudo escuchar el arribo allí de un vehículo que llegó a mucha velocidad y luego uno de sus primos se acercó a ella gritando ‘son chorros, son chorros policías’ y escapó enseguida hacia el campo, mientras su primo fue corriendo a avisarle a unos vecinos”, reflejó el vocero a este diario.

Con algunos aspectos no especificados en cuanto a la secuencia que tuvo este hecho delictivo, el informante mencionó también que, en determinado momento, los delincuentes “redujeron a ambos primos y a un cuñado de la quintera en la casa. Enseguida los obligaron a tirarse al piso, tras desenfundar sus armas de fuego y amenazarlos de muerte”.

Y reveló que “los dos asaltantes fueron enseguida a la habitación de este matrimonio de quinteros y tras revisar todo, se apoderaron de distintas bolsas de nailon, que en su totalidad guardaban alrededor de 8.000 dólares estadounidenses, y más de cuatro millones y medio de pesos en efectivo. Luego, huyeron rápido”. Los buscan.