Una banda de “polichorros” le robó una fortuna a quinteros en Etcheverry

La Justicia de EE UU suspendió la entrega del 51% de acciones de YPF
La Justicia de EE UU suspendió la entrega del 51% de acciones de YPF
Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente
Furfaro, el empresario apuntado por el fentanilo mortal: "Cómo no la voy a admirar a Cristina"
Bullrich candidata a senadora y más tensiones de LLA con el PRO
Día del Niño en la era digital: en electrónica, de $30.000 para arriba
¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy sábado en EL DIA
En medio del escándalo por el fentanilo mortal, Milei miró la película de Francella en Olivos
No repunta: el consumo masivo de julio reflejó una nueva caída con respecto al año pasado
La agenda de este sábado en La Plata para disfrutar con la familia
Inflación: advierten que la suba del dólar está teniendo más impacto en agosto que en julio
Sábado fresco, húmedo y con probabilidad de lluvias: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Entre las maratones y las ganas de correr: cómo salir a entrenar sin riesgo
Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: sábado con una promo especial en la Región
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
¿Lista de papel o boleta única? Cómo se vota el 7 de septiembre en Brandsen
“Los bonaerenses no van a permitir que Milei siga ajustando”, dijo Kicillof
“Un salario mínimo de $2 millones financiado con impuestos a grandes fortunas”
Milei almorzó con integrantes de su gabinete y dijo “poné a Francella”
¡A sólo $9.990! Desde mañana podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Cayó un 15% el unicornio platense Globant por sus malos resultados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una familia de quinteros de nacionalidad boliviana vivió momentos de miedo e incertidumbre durante un millonario asalto a mano armada cometido por un grupo de delincuentes, vestido con ropa policial, en la localidad platense de Ángel Etcheverry.
Así pudo saberlo este diario de fuentes del caso, quienes precisaron que el audaz atraco se produjo en una quinta ubicada en las calles 238 y 84.
Uno de los investigadores, dio a conocer que la banda llegó al lugar “a las 5 de la tarde del jueves, en un auto rojo y a toda velocidad”.
“Los que llegaron con el coche hasta el sector del invernáculo y la casa de esta familia boliviana eran dos, mientras que un cómplice se quedó esperando afuera”, agregó.
Posteriormente, el pesquisa relató que al momento de iniciarse este episodio de inseguridad “la mujer de 34 años que alquila esas tierras se encontraba trabajando en el invernáculo, mientras que su esposo había viajado a Bolivia para visitar a su madre”.
“Pudo escuchar el arribo allí de un vehículo que llegó a mucha velocidad y luego uno de sus primos se acercó a ella gritando ‘son chorros, son chorros policías’ y escapó enseguida hacia el campo, mientras su primo fue corriendo a avisarle a unos vecinos”, reflejó el vocero a este diario.
LE PUEDE INTERESAR
A un joven le quitaron la moto tras ser perseguido
LE PUEDE INTERESAR
Saquean una casa y se llevan hasta una olla con comida
Con algunos aspectos no especificados en cuanto a la secuencia que tuvo este hecho delictivo, el informante mencionó también que, en determinado momento, los delincuentes “redujeron a ambos primos y a un cuñado de la quintera en la casa. Enseguida los obligaron a tirarse al piso, tras desenfundar sus armas de fuego y amenazarlos de muerte”.
Y reveló que “los dos asaltantes fueron enseguida a la habitación de este matrimonio de quinteros y tras revisar todo, se apoderaron de distintas bolsas de nailon, que en su totalidad guardaban alrededor de 8.000 dólares estadounidenses, y más de cuatro millones y medio de pesos en efectivo. Luego, huyeron rápido”. Los buscan.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí