Fijaron fecha de juicio a dos testigos de una masacre

La Justicia de La Plata confirmó que el juicio oral por falso testimonio a Marcelo Tagliaferro, el remisero involucrado en la investigación del cuádruple femicidio en el barrio La Loma, ocurrido hace más de 14 años, se celebrará entre el 24 y el 27 de noviembre de 2025.

Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata a través de una audiencia virtual.

Se trata del segundo juicio relacionado con la masacre ocurrida en noviembre de 2011, en la que fueron asesinadas Bárbara Santos, Marisol Pereyra, Susana De Bárttole y la niña Micaela Galle.

En 2014 se realizó el juicio oral por los crímenes y Osvaldo “el Karateca” Martínez fue absuelto de culpa y cargo, mientras que Javier “La Hiena” Quiroga fue condenado a prisión perpetua.

La sentencia, cabe destacar, adquirió firmeza en 2016.

Los testimonios de Tagliaferro y de una vecina, Patricia Godoy, fueron determinantes para que Martínez enfrentara el proceso inicial.

El remisero afirmó haber visto a Martínez salir de la escena del crimen con el torso descubierto, y Godoy dijo haberlo visto bajar de un auto en esa noche.

Sin embargo, ambos relatos fueron descartados en instancias judiciales posteriores, al comprobarse que eran falsos.

Ahora, tendrán que presentarse en una sala de audiencias, donde se jugarán la libertad. Es que se supo que el abogado de Martínez, Sebastián Chouela, solicitaría la pena máxima: diez años de prisión, alegando el daño en la reputación y personal que le provocaron a su cliente en una causa que conmocionó a la Ciudad y al país.

El macabro hecho tuvo lugar en horas de la noche del 26 de noviembre de 2011 cuando en un PH ubicado en las calles 28 entre 41 y 42, del barrio de La Loma, fueron asesinadas Susana De Bárttole (63), su hija Bárbara Santos (29), la hija de ésta Micaela Galle (11) y Marisol Pereyra (35), amiga de Susana.