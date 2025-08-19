Identifican a la víctima de un accidente fatal

El auto que participó del luctuoso episodio en Ensenada / Web

El ciclista de 65 años que murió al ser atropellado por un auto, en la ciudad de Ensenada, fue identificado por la Policía.

Fuentes del caso indicaron que se trata de Carlos Andrés Vallejos, un hombre oriundo de Salta.

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo cuando Vallejos, que circulaba en una bicicleta rodado 26 de color negra, fue embestido por un Volkswagen Fox, patente NBP-903, conducido por una mujer de 30 años, empleada y vecina de Berisso.

La mujer resultó ilesa y no requirió traslado a un centro asistencial, a la vez que el ciclista sí fue derivado inconsciente en una ambulancia del SAME al Hospital Cestino, donde momentos después se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo a la investigación, el cuerpo fue reconocido en la morgue policial por su hija, Milagros Gadea, quien se presentó en la comisaría jurisdiccional al sospechar que podía tratarse de su padre.