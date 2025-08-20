Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

TIENE ANTECEDENTES

Cae un tercer acusado por el crimen de Pablo Mieres

20 de Agosto de 2025 | 03:59
Edición impresa

La causa por el asesinato de Pablo Mieres, secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, registró un nuevo avance a poco más de dos meses del crimen: en las últimas horas fue detenido Jonatan David Perunetti, de 35 años y apodado “Pincha”, señalado como coautor del homicidio. La captura se produjo en Villa Elvira, en la intersección de 117 entre 91 y 92, por efectivos de la DDI La Plata, en cumplimiento de una orden del Juzgado de Garantías N°2 de Silva Pelossi, a pedido del fiscal Gonzalo Petit Bosnic (UFI N°3).

Según detalló la investigación, Perunetti -que cuenta con frondosos antecedentes- fue identificado como segundo autor del asesinato a partir de nuevos elementos incorporados a la causa. Al igual que Nicolás Damián Arévalo, el primer detenido, el sospechoso estaba en situación de calle y dejó de frecuentar sus lugares habituales tras el crimen. Cabe mencioar que hay un tercer imputado por encubrimiento, Ronaldo Irala Duarte, porque tenía el celular y una notebook de la víctima.

 

