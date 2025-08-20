Cae un tercer acusado por el crimen de Pablo Mieres

La causa por el asesinato de Pablo Mieres, secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, registró un nuevo avance a poco más de dos meses del crimen: en las últimas horas fue detenido Jonatan David Perunetti, de 35 años y apodado “Pincha”, señalado como coautor del homicidio. La captura se produjo en Villa Elvira, en la intersección de 117 entre 91 y 92, por efectivos de la DDI La Plata, en cumplimiento de una orden del Juzgado de Garantías N°2 de Silva Pelossi, a pedido del fiscal Gonzalo Petit Bosnic (UFI N°3).

Según detalló la investigación, Perunetti -que cuenta con frondosos antecedentes- fue identificado como segundo autor del asesinato a partir de nuevos elementos incorporados a la causa. Al igual que Nicolás Damián Arévalo, el primer detenido, el sospechoso estaba en situación de calle y dejó de frecuentar sus lugares habituales tras el crimen. Cabe mencioar que hay un tercer imputado por encubrimiento, Ronaldo Irala Duarte, porque tenía el celular y una notebook de la víctima.