Entraron en la casa de un jubilado de 91 años y le robaron hasta el módem

“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
VIDEO. $9.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y crece la ilusión con un “mega” pozo
Más de 100 milímetros: toda la lluvia de un mes en poco más de un día
Diputados opositores van por los proyectos de los gobernadores
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Lluvias y ráfagas fuertes: cómo seguirá el clima en las próximas horas
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Pronunciamiento inédito: la Corte Interamericana reconoce el derecho al cuidado
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Por el dólar: la inflación mayorista se aceleró hasta el 2,8%
En campaña, vuelve la polémica por la edad de la imputabilidad
Intendentes, relegados en la lista del PJ: malestar en el Conurbano
Luz verde para tratar un aumento al Garrahan y a las universidades
Comercio, turismo y obras, los ejes del debate de candidatos platenses
Actividades: documental, danza, nutrición y concurso literario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un hombre de 91 años vivió ayer una madrugada aterradora en su casa de calle 34 entre 121 y 122. Cuatro hombres ejecutaron un golpe nocturno que expuso una vez más la fragilidad de los adultos mayores frente a delitos violentos en la ciudad.
Eran cerca de las dos de la mañana cuando los cuatro sujetos vestidos de negro irrumpieron en la vivienda mientras el anciano dormía. No hubo estallido de vidrios ni violencia contra las aberturas: entraron en silencio, recorriendo cada rincón con la calma de quienes tienen experiencia en esta clase de operaciones.
El jubilado apenas alcanzó a reaccionar. Fue reducido de inmediato y mantenido inmovilizado mientras los intrusos revolvían los ambientes.
Uno de ellos, en un gesto que reflejó su falta de escrúpulos, lo presionó debajo del ojo izquierdo mientras le exigía que entregara sus pertenencias.
La víctima describió que el contacto físico, breve pero contundente, le provocó miedo y sensación de indefensión total.
Durante varios minutos, los ladrones revisaron el interior de la vivienda sin apuro, conscientes de que la alarma estaba fuera de servicio y de que las cámaras solo servían para visualizar en tiempo real, sin dejar registro alguno.
LE PUEDE INTERESAR
Durmieron con comida a una perrita y luego robaron
LE PUEDE INTERESAR
Saquean un comercio de madrugada en City Bell
El hombre permaneció retenido, bajo la incertidumbre de no saber a qué otro escarnio lo someterían y la impotencia de ver cómo su casa era revisada sin posibilidad de pedir ayuda.
Al retirarse, los delincuentes escaparon por el frente de la propiedad con un botín menor en cantidad, pero valioso en lo simbólico: un módem de internet, un teléfono celular, un reloj de pulsera y una escopeta.
Para el abuelo, más allá de los objetos perdidos, quedó la marca de un hogar invadido por la violencia y el delito.
El caso quedó caratulado como robo agravado en domicilio. La principal hipótesis apunta a que los delincuentes aprovecharon la vulnerabilidad del sistema de seguridad y la condición de la víctima para actuar con tranquilidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí