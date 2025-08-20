Durmieron con comida a una perrita y luego robaron

“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
Un hombre de 32 años, y de nacionalidad paraguaya, se encontró con un panorama que lo desconcertó y lo llenó de indignación al regresar a su departamento que alquila en el barrio San Carlos.
Según informaron fuentes policiales de la jurisdicción, al llegar observó que “su perrita estaba dormida y, a su lado, había carne cruda y arroz”. La escena sorprendió al hombre, que no logró entender de inmediato si se trataba de un descuido o de algo más grave.
Hasta el momento, no se confirmó si la mascota sufrió alguna indigestión o si los delincuentes mezclaron los alimentos con algún tipo de somnífero para adormecerla.
Además, los voceros señalaron que la víctima constató que los ladrones habían “dañado la puerta del garaje” del inmueble, lo que evidenció el ingreso forzado al departamento. Al recorrer los distintos ambientes y revisar sus pertenencias, el hombre se dio cuenta de que los delincuentes habían revisado muebles y habitaciones, llevándose diversos objetos de valor.
