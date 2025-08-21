Cuántas veces jugó Estudiantes los Cuartos

Estudiantes alcanzó su cuarta clasificación a cuartos de final de Copa Libertadores, tras imponerse en 1-0 en la serie ante Cerro Porteño.

La primera vez que disputó esta instancia fue en la edición de 2006, tras dejar en el camino a Goías, tuvo que medirse una vez más ante un equipo brasileño, aunque esta vez fue el Sao Paulo. El primer partido se disputó en el Estadio Centenario de Quilmes, donde el Pincha ganó por la mínima en el epílogo del partido con gol de Agustín Alayes.

Por su parte, el partido de vuelta se llevó a cabo en el Estadio Morumbi, donde en el cierre de la primera mitad Edcarlos igualó la serie. En este sentido, el clasificado a las semifinales de la competencia se defenió desde el punto del penal, donde Estudiantes quedó eliminado cuando Marcelo Carrusca desvió el último disparo. En el penal anterior, ejecutado por Alayes, el arquero brasileño Rogerio Ceni se adelantó casi dos metros para contenerlo. Habían convertido antes Calderón, Cominges y Lugüercio, mientras que Ricardo Oliveira, Ceni, Fabao y Junior anotaron para el conjunto brasileño; Herrera le contuvo el disparo a Danilo.

En la recordada participación de 2009 donde Estudiantes alcanzó el tetracampeonato de América de la mano de Alejandro Sabella. Los platenses jugaron los cuartos de final ante Defensor Sporting de Uruguay. Donde antes de llegar a esta instancia había derrotado a Libertad de Paraguay. La serie terminó a su favor por 3-0, tras la goleada en Argentina y el empate en el país vecino. Al respecto, el partido de ida se disputó en el Estadio Centenario de Montevideo, con victoria 1-0 de los dirigidos por Pachorra. El único tanto lo marcó Leandro Desábato a los 12 minutos del primer tiempo.

El partido de revancha se jugó en el Estadio Único (actualmente Diego A Maradona), donde el elenco estudiantil repitió el resultado, aunque esta vez el autor del gol fue el Chino Benítez, que abrió el marcador en La Plata a los 13 minutos de la primera mitad, dándole así la clasificación a semifinales de Libertadores, donde se enfrentó a Nacional. El resto es historia.

La tercera participación en los cuartos de final de la máxima competencia continental fue en 2022 bajo la dirección técnica de Ricardo Zielinski. Antes de acceder a esta fase, Estudiantes había vencido con comodidad a Fortaleza. El primer partido fue igualdad 1-1. En tanto el segundo el Pincha vapuleó 3-0 al equipo brasileño con el uruguayo Manuel Castro como pieza fundamental.

En ese sentido, ya en la siguiente instancia, los dirigidos por el Ruso se midieron con Atlético Paranaense, la ida fue igualdad sin goles en Curitiba donde Estudiantes tuvo ocasiones para abrir el marcador pero no pudo romper el cero. El partido de vuelta en el Estadio UNO, aún es un recuerdo latente en la memoria del Pincherío por diversas situaciones. La primera fue el gol anulado de Luciano Lollo a los 17 minutos del complemento. El tanto fue inconvalidado a instancias del VAR, ya que según la revisión luego del cabezazo del defensor, el árbitro observó una supuesta posición adelantada de Jorge Morel, que no intervino en la jugada, pero el juez entendió que obstruyó al arquero. Además, otras de las jugadas que se recuerdan fue el gol errado de Mauro Méndez en su debut tras quedar mano a mano con el guardameta. Del cual le costó recomponerse, ya que fue cuestionado posteriormente.

