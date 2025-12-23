Se supo: un año después, Rolando Barbano explicó el desaire a Marina Calabró en los Martín Fierro, qué dijo

Ahora, Marina Calabró y Rolando Barbano volvieron a referirse al incómodo episodio que protagonizaron en los Martín Fierro de Radio 2024, cuando un gesto, o la ausencia de él, generó una fuerte polémica.

Recordemos que, aquella noche, la periodista ganó el premio a Mejor Columnista de Espectáculos y le dedicó la estatuilla a su "amor", Barbano.

Minutos más tarde, Rolando subió al escenario para recibir su galardón y no la mencionó, una omisión que fue leída como un desaire y que desató críticas, debates y especulaciones durante meses.

A más de un año del hecho, la pareja estuvo en la tele y decidió contar qué había detrás de ese momento que dejó expuesta a Calabró frente a colegas, cámaras y el público.

Barbano explicó el clima personal que atravesaban entonces: "Estábamos peleados en ese momento. Entonces cuando ella agradece…". Antes de que pudiera completar la idea, Marina intervino para precisar el estado del vínculo: "No éramos novios, pero también es verdad que estábamos cerca".

Pero, Barbano insistió en marcar la distancia que sentía en ese período: "Sí, bueno, pero no estábamos de novios, habíamos cortado la relación".

Allí, la aclaración dio lugar a un ida y vuelta tenso, cuando Marina reaccionó entre risas: "No nos vamos a volver a pelear ahora". Él la miró, hizo un gesto con las manos y eligió no responder con palabras, una actitud que volvió a generar comentarios y críticas en redes sociales, donde muchos revivieron la escena original de los premios.

Para finalizar, Rolando detalló cómo vivió esa noche desde su lugar, sentado en la mesa mientras el auditorio reaccionaba: "Cuando Marina me agradece y dedica el premio, en las mesas de alrededor, me empezaron a gritar ‘te quiero ver a vos ahora cómo le agradeces a Marina’". Esa presión externa, sumada al conflicto personal, influyó directamente en su decisión. "Yo estaba peleado con Marina y enojado, no quería agradecerle", reconoció sin rodeos.