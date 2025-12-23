El Gobierno trabaja contrarreloj para contar con el Presupuesto

El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero
La agenda parlamentaría está convocada hasta el 30 de diciembre y se centra en más reformas económicas y estructurales
El Senado formalizó la sesión para el viernes al mediodía donde la Libertad Avanza (LLA) buscará convertir en ley los proyectos de Inocencia Fiscal y de Presupuesto 2026, que fueron aprobados por diputados en la madrugada del jueves pasado, informaron hoy fuentes legislativas.
Ayer hubo una reunión de Gabinete encabezada por Manuel Adorni para no dejar cabo sin atar por el presupuesto, sin cambios.
El Congreso de la Nación continúa en sesiones extraordinarias esta semana con foco principal en el debate por el Presupuesto 2026.
La agenda parlamentaría está convocada hasta el 30 de diciembre, con excepción del feriado del 25, se centra en reformas económicas y estructurales sin perder el objetivo del “déficit cero” por parte de La Libertad Avanza (LLA).
Otros proyectos en agenda, y que también tiene gran relevancia tanto para el Ejecutivo Nacional como para las provincias mineras, es el de la Ley de Glaciares, donde se debaten las modificaciones para flexibilizar la protección ambiental en ciertas zonas y, de esa manera, fomentar inversiones mineras.
Continúa el tratamiento de la ley de Presupuesto 2026 que ya pasó por Diputados y tiene su media sanción. La ley de Inocencia Fiscal se debatirá el próximo viernes 26 acompañando al mismo.
La ley propuesta por el Ejecutivo nacional modifica el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y el Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Esta iniciativa, también, crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.
Con la Ley de Inocencia Fiscal, la declaración jurada de ganancias se haría más rápida y sencilla: se crea un régimen opcional para personas con ingresos de hasta $1.000 millones anuales.
