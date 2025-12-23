¿Hackearon el sitio porno más grande del mundo?

La plataforma de contenido para adultos más grande del mundo se encuentra en el centro de una crisis de ciberseguridad, ya que tras un hackeo a un proveedor externo, un grupo de ciberdelincuentes asegura poseer una base de datos de 94 GB con información detallada de cuentas Premium.

Según trascendió, bajo amenaza de hacer públicos los historiales de búsqueda y visualización, los atacantes intentan extorsionar a la compañía PornHub y a sus usuarios.

El incidente ha encendido las alarmas sobre la privacidad en la red. Según los reportes, la filtración incluye registros de más de 200 millones de cuentas, abarcando desde correos electrónicos y ubicaciones hasta la actividad íntima del sitio.

PornHub aclaró que sus sistemas internos no fueron vulnerados directamente. La brecha de seguridad se produjo en Mixpanel, una herramienta de análisis de datos que la empresa utilizó hasta el año 2021.

La intrusión fue detectada en noviembre de 2025. Los atacantes aprovecharon el acceso a este proveedor para extraer datos históricos.

Aunque los registros son de hace al menos 4 años, incluyen detalles sensibles como URLs de videos, palabras clave de búsqueda y marcas de tiempo, lo que permitiría reconstruir el comportamiento de los usuarios.