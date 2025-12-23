¿Hackearon el sitio porno más grande del mundo?

El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero
El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero
Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
Con el aguinaldo en el bolsillo: leve repunte de las ventas navideñas
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
La quema de muñecos, una tradición platense que debe ser controlada
La refinería que late hace 100 años y se reinventa con la mirada puesta en la competitividad global
El Gobierno trabaja contrarreloj para contar con el Presupuesto
Cristina Kirchner sigue internada, está estable y con una buena evolución
Con el dólar oficial estable, cayó el riesgo país y mejoraron las acciones
Flamante concejal de La Cámpora, al frente del bloque peronista
Fuerte demanda de dinero en efectivo en los bancos platenses
Restauraron los históricos vitrales del Salón Dorado municipal
Polémica por una obra de asfaltado en la Isla Santiago de Ensenada
VIDEO. Inauguran una nueva sala de operaciones en tiempo real
VIDEO. Robaron $15 millones, pero “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La plataforma de contenido para adultos más grande del mundo se encuentra en el centro de una crisis de ciberseguridad, ya que tras un hackeo a un proveedor externo, un grupo de ciberdelincuentes asegura poseer una base de datos de 94 GB con información detallada de cuentas Premium.
Según trascendió, bajo amenaza de hacer públicos los historiales de búsqueda y visualización, los atacantes intentan extorsionar a la compañía PornHub y a sus usuarios.
El incidente ha encendido las alarmas sobre la privacidad en la red. Según los reportes, la filtración incluye registros de más de 200 millones de cuentas, abarcando desde correos electrónicos y ubicaciones hasta la actividad íntima del sitio.
PornHub aclaró que sus sistemas internos no fueron vulnerados directamente. La brecha de seguridad se produjo en Mixpanel, una herramienta de análisis de datos que la empresa utilizó hasta el año 2021.
La intrusión fue detectada en noviembre de 2025. Los atacantes aprovecharon el acceso a este proveedor para extraer datos históricos.
Aunque los registros son de hace al menos 4 años, incluyen detalles sensibles como URLs de videos, palabras clave de búsqueda y marcas de tiempo, lo que permitiría reconstruir el comportamiento de los usuarios.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí