Polémica por una obra de asfaltado en la Isla Santiago de Ensenada

La Isla Santiago volvió a quedar en el centro de una fuerte polémica que combina denuncias vecinales, advertencias ambientales, fallos judiciales incumplidos y un cruce con el Municipio de Ensenada, que defiende las obras que se están ejecutando en el lugar. En las últimas horas, la tensión escaló con la llegada de maquinarias pesadas para realizar tareas de asfaltado y relleno en la costa, en un territorio que cuenta con múltiples niveles de protección ambiental.
“Ya nos sacaron todo”, resumió una vecina histórica de la Isla Santiago, que vive allí desde hace más de cinco décadas. “En 2017 el municipio compró la isla por un supuesto remate. Nadie de los isleños sabía nada. Hoy no tenemos títulos de propiedad, no tenemos luz ni agua. Hubo obras de agua potable que quedaron paradas en 2013, no tenemos médicos. Es un desastre”, relató la mujer.
La vecina denuncia que los recientes trabajos de asfaltado llegaron sin aviso previo y que, lejos de mejorar la situación, agravaron los problemas cotidianos. “Ningún vecino pidió asfalto en la isla. Al contrario, toda la costanera que están asfaltando nos deja en una palangana. Nos inundamos con cada crecida del río porque tampoco hicieron los desagües”, sostiene.
En ese contexto, la Ong Nuevo Ambiente, advirtió que el Municipio de Ensenada llamó a licitación para una obra que comenzó a ejecutarse “llamativamente a pocas horas” de su convocatoria, violando resoluciones judiciales y legislaciones ambientales vigentes. Desde la organización recordaron que las islas Santiago y Paulino están protegidas por la Ley 12.756, que las declara Paisaje Protegido de Interés Provincial para el Desarrollo Ecoturístico.
Por su parte, la Municipalidad de Ensenada aseguró que el asfaltado “es una obra necesaria para la infraestructura de la zona, el cuidado de la Isla ante el avance del agua y la seguridad”, y afirmó que fue solicitada por los propios vecinos. “Se cumple con todas las normativas vigentes”, señalaron desde el Ejecutivo ensenadense.
