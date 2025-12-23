Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA

La Ciudad

Se define hoy el Súper Cartonazo por $1.000.000 y $300.000 por línea

23 de Diciembre de 2025 | 07:38

Escuchar esta nota

En la previa de la Navidad, este martes 23 de diciembre se define la nueva ronda del Súper Cartonazo, que repartirá entre los lectores de EL DIA un premio de 1.000.000. Además sigue vigente la posibilidad de ganarse $300.000 con tan sólo acertar una línea.

Es por eso que hoy se renuevan las ilusiones. Pero además se publicó la quinta y última tanda de números para jugar y ganar.

Los números de este martes 23 de diciembre

Conseguí el nuevo cupón

Este viernes, con la edición impresa de EL DIA, los lectores podrán obtener el nuevo cupón para participar de la próxima ronda como también se publicará, tanto en el diario como en eldia.com y La Redonda FM 100.3 la primera tanda de números.

Si bien el cartón se consigue habitualmente los jueves, debido al feriado de Navidad ese día no habrá diario impreso. Por ese motivo la nueva ronda del Súper Cartonazo se pondrá en marcha el viernes 26,

Cómo jugar al Cartonazo

El Súper Cartonazo comienza cada jueves con el cartón que se entrega junto a la edición impresa de EL DIA. Desde el viernes y hasta el martes siguiente, los participantes deben seguir los números que se publican diariamente tanto en el diario como en eldia.com. Cada jornada se difunden diez números, del 00 al 89.

El objetivo es reunir los 15 números que figuran en el cupón. La instancia decisiva es el martes, cuando se publica la quinta y última tanda semanal. Quienes logren completar la tarjeta deberán presentarse con el cupón ganador en las oficinas de EL DIA, en diagonal 80 Nº 815, antes de las 17.

