Acorralado: Ian Lucas contó todo sobre su relación con Evangelina Anderson 

El cantante y participante de Masterchef Celebrity Ian Lucas fue parte del evento de Fede Vigevani en Vélez con varios invitados entre los que estuvo Wanda Nara, La Joaqui y Emma Demichelis, la hija de Evangelina Anderson.

Allí, Ian se robó todas las miradas y quedó mudo cuando su amigo le hizo una pregunta picante sobre Evangelina Anderson, con Wanda Nara de cómplice.

"Wanda, todo el Vélez y yo queremos saber... ¿qué está pasando con Evangelina Anderson?", le tiró sin filtro Fede

Así, con una sonrisa cómplice y tratando de esquivar la respuesta más esperada, tiró: "No, es mi compañera de Masterchef".

Pero, ante el grito del público, la sonrisa de Ian quedó en evidencia, sus ojitos brillaban y nadie le creyó en esa respuesta.

Entonces, Wanda fue más pícara aún: "Y entre panqueque y panqueque...". "Bueno, el día de mañana ya se sabrá ¿o no, amigo?", le consultó a Ian Lucas.

"Yo ya dije que es la mujer más linda de Argentina para mí", retrucó el cantante en otra directa para Evangelina Anderson..."

Lo cierto es que Eva estaba cerca, ya que su hija Emma "Abrojito" Demichelis estuvo bailando con Ian y La Joaqui sobre el escenario de Vélez el tema "TikTok".

A todo esto, no hay dudas que Eva escuchó las palabras del joven con el que se lleva muy bien y con quien los rumores de romance son cada vez más grandes.

Finalmente, se sabe que, el muchacho de 26 años ya dijo que no le importa la diferencia de edad con la modelo de 42 años.