Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA

Política y Economía |Incidentes y cruces

Por los “trapitos”, otra fuerte pelea en el PJ

Un enfrentamiento entre manifestantes y la policía en el Concejo de Quilmes sacó a luz una interna entre Mayra y Grabois

Por los “trapitos”, otra fuerte pelea en el PJ

Los incidentes en las calles de Quilmes /web

23 de Diciembre de 2025 | 02:24
Edición impresa

El enfrentamiento entre manifestantes y la policía en el Concejo Deliberante de Quilmes destapó un conflicto entre el flamante diputado nacional Juan Grabois y la intendenta en uso de licencia Mayra Mendoza.

El cruce en las redes fue por un enfrentamiento entre manifestantes y la Policía bonaerense en las inmediaciones del Concejo Deliberante de Quilmes, que trataba una regularización de los “cuidacoches”. Detrás del conflicto por los “trapitos”, se encuentra la feroz interna que atraviesa al peronismo bonaerense.

El legislativo quilmeño aprobó, en una jornada marcada por los incidentes, una ordenanza que regula el sistema de estacionamiento y el trabajo de los cuidacoches. Manifestantes arrojaron piedras a la policía y provocaron disturbios en las afueras del recinto.

“Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando la represión”

Juan Grabois Diputado nacional

“Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido”, introdujo Grabois.

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero

LE PUEDE INTERESAR

Cristina Kirchner sigue internada, está estable y con una buena evolución

En el mismo mensaje de X, el diputado nacional se desmarcó de las tensiones entre el sector liderado por Cristina y Máximo Kirchner y el del gobernador Axel Kicillof: “Aclaro que la interna entre La Cámpora y el MDF me la paso por las bolas, pero cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja: pegarle a los laburantes dos días antes de Navidad es de garca lo haga quien lo haga”.

“No voy a caer en tu psicopateada (Juan). No sé quien te creés que sos”

Mayra Mendoza Intendenta en uso de licencia

En respuesta, trascendió un audio que Mayra Mendoza le habría enviado a Grabois: “Mirá, Juan, yo no voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer. No sé quién te creés que sos, porque lo que estás representando es lo que justamente no se necesita en la comunidad: fomentar la violencia cuando se ofrece orden y tener un trabajo formal. Yo no sé, Juan, desde qué lugar y en qué posición te creés que estás vos sobre el resto para tratarnos así. A mí me eligieron mis vecinos de Quilmes para ordenar este municipio. Lo que están haciendo no lo voy a permitir”.

Mendoza asumió como diputada de la provincia de Buenos Aires, función para la cual pidió licencia como intendenta. Eva Mieri, concejal de Quilmes, se desempeña como intendenta interina del municipio.

“Yo no quiero romper nada, el que quiere romper todo -y lo hicieron- sos vos”, criticó Mayra.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Los incidentes en las calles de Quilmes /web

Juan Grabois Diputado nacional

Mayra Mendoza Intendenta en uso de licencia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes

Presentan a Nacho Fernández, en su retorno a Gimnasia

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas en La Plata

Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata

“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen

Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje
+ Leidas

Los jugadores que deben regresar a Estudiantes

Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir

El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero

VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”

Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas

Nacho Miramón, el otro objetivo que persigue Gimnasia

La pequeña Olivia, con alma de cantante y la atracción de la mañana

Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
Últimas noticias de Política y Economía

La actividad económica, con una leve caída

Jura y tensión: asumieron los auditores pese al reclamo del PRO

Kicillof abogó por una alternativa nacional

El Gobierno trabaja contrarreloj para contar con el Presupuesto
Espectáculos
Cine en Navidad: se estrena “Valor sentimental”, una de las favoritas para el Oscar
La pareja de Báez Sosa, de novia con el nieto de Monzón
Sin vuelta atrás: Gaby quiere cortar el vínculo con los Sabatini
¿Quién es Banksy?: nuevas obras agigantan el misterio
Hackearon a Spotify: grupo de activistas copia toda la música del sitio
Información General
Profesionales en el rebusque: la paradoja de los venezolanos en el país
Habilitan microencuentros pagos dentro del Parque Nacional Iguazú
Los números de la suerte del martes 23 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Controles por tierra... ¡y por aire!: habrá drones en las rutas bonaerenses para detectar infracciones de tránsito
Criar un hijo ya cuesta más de $570 mil por mes
Policiales
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
Violencia en alza, tiros y dos heridos en la Ciudad
VIDEO. Robaron $15 millones, pero “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Revocan sobreseimiento en la causa de María Cash
Un hombre murió al incendiarse su vivienda en Los Hornos
Deportes
VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”
Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir
El Turco Mohamed se postuló para dirigir a Boca
River pidió a Romaña y ofertó dos palos verdes
Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla