Por los “trapitos”, otra fuerte pelea en el PJ

El enfrentamiento entre manifestantes y la policía en el Concejo Deliberante de Quilmes destapó un conflicto entre el flamante diputado nacional Juan Grabois y la intendenta en uso de licencia Mayra Mendoza.

El cruce en las redes fue por un enfrentamiento entre manifestantes y la Policía bonaerense en las inmediaciones del Concejo Deliberante de Quilmes, que trataba una regularización de los “cuidacoches”. Detrás del conflicto por los “trapitos”, se encuentra la feroz interna que atraviesa al peronismo bonaerense.

El legislativo quilmeño aprobó, en una jornada marcada por los incidentes, una ordenanza que regula el sistema de estacionamiento y el trabajo de los cuidacoches. Manifestantes arrojaron piedras a la policía y provocaron disturbios en las afueras del recinto.

“Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando la represión”

Juan Grabois Diputado nacional

“Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido”, introdujo Grabois.

En el mismo mensaje de X, el diputado nacional se desmarcó de las tensiones entre el sector liderado por Cristina y Máximo Kirchner y el del gobernador Axel Kicillof: “Aclaro que la interna entre La Cámpora y el MDF me la paso por las bolas, pero cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja: pegarle a los laburantes dos días antes de Navidad es de garca lo haga quien lo haga”.

“No voy a caer en tu psicopateada (Juan). No sé quien te creés que sos”

Mayra Mendoza Intendenta en uso de licencia

En respuesta, trascendió un audio que Mayra Mendoza le habría enviado a Grabois: “Mirá, Juan, yo no voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer. No sé quién te creés que sos, porque lo que estás representando es lo que justamente no se necesita en la comunidad: fomentar la violencia cuando se ofrece orden y tener un trabajo formal. Yo no sé, Juan, desde qué lugar y en qué posición te creés que estás vos sobre el resto para tratarnos así. A mí me eligieron mis vecinos de Quilmes para ordenar este municipio. Lo que están haciendo no lo voy a permitir”.

Mendoza asumió como diputada de la provincia de Buenos Aires, función para la cual pidió licencia como intendenta. Eva Mieri, concejal de Quilmes, se desempeña como intendenta interina del municipio.

“Yo no quiero romper nada, el que quiere romper todo -y lo hicieron- sos vos”, criticó Mayra.