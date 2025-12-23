Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |PATRIMONIO

Restauraron los históricos vitrales del Salón Dorado municipal

23 de Diciembre de 2025 | 02:35
Quedó reinaugurado el Salón Dorado del Palacio Municipal, donde se realizó una obra integral de puesta en valor y se restauraron, repusieron y reconstruyeron los vitrales históricos. La intervención significó la primera etapa de las obras.

El acto contó con la proyección de un video institucional, un concierto de jazz tributo a Frank Sinatra con Gustavo “Colo” Silva y Mike Sinagra y palabras alusivas del intendente municipal, Julio Alak, y de María Paula Farina Ruiz, la técnica superior en vitrales designada por la Municipalidad para recuperar las emblemáticas piezas.

Previo a la intervención, que alcanzó 93 metros cuadrados de vitral distribuidos en 168 paños, se realizó un exhaustivo análisis del lugar que incluyó un relevamiento fotográfico, el desmontaje y traslado de los paños, pruebas de limpieza, la consolidación y reintegración de plomos, vidrios y pinturas y el remasillado y la protección de las piezas.

A continuación, se avanzó en la restauración de los vitrales, la reposición de piezas faltantes, la reconstrucción de paños inexistentes, la colocación de contravidrios, el reemplazo total de las varillas que sostienen los paños, el acondicionamiento de los elementos circundantes y la instalación de 26 nuevos sistemas de protección exterior de hierro con vidrio de seguridad.

Vale recordar que los vitrales se encontraban en muy mal estado de conservación, con un deterioro vinculado fundamentalmente a actos de vandalismo y falta de mantenimiento que generó faltantes, degradaciones, inestabilidad y roturas de las piezas de vidrio y sus marcos de contención.

OTROS TRABAJOS

Como parte de la puesta en valor del Salón Dorado municipal también se acondicionaron las puertas de ingreso, se refaccionaron los pisos, se repararon cerraduras y herrajes originales, se trabajó sobre las molduras y se ejecutaron otras reparaciones estructurales.

María Paula Farina Ruiz es reconocida por la realización de emblemáticos vitrales, como el del Papa Francisco ubicado en la Basílica de Luján, la cúpula de la Estación Retiro-Mitre y el Salón de los Bustos en Casa Rosada, entre otras obras, y del estudio y documentación del estado de los vitrales de la Catedral de La Plata para su restauración.

El Palacio Municipal fue inaugurado oficialmente el 19 de noviembre de 1885, apenas tres años después de la fundación de la ciudad. El Salón Dorado, como corazón del edificio, se estrenó en esa misma jornada.

 

